La majoria de partits amistosos es juguen amb públic però a Berga encara no

Aquest cap de setmana s'han jugat, a la nostra demarcació, un destacat nombre de partits amistosos per part dels equips de les categories catalanes de futbol, que preparen una nova temporada, malgrat la incidència del coronavirus. Les corresponents lligues sèniors (Primera, Segona i Tercera Catalana) estan fixades per començar, si el virus ho permet, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, sota l'organització de la Federació Catalana de futbol (la Quarta Catalana s'iniciarà més endavant).

En la majoria dels casos, els partits jugats aquests dies han estat amb públic, respectant, però, tot un seguit de protocols. Així, els aficionats han passat el corresponent control de temperatura i han hagut d'aportar les seves dades personals (nom, telèfon i DNI) al club organitzador de cadascun dels enfrontaments.



Porta tancada a Berga

Aquesta ha estat la norma general, però s'ha donat algun cas que no ha estat així, com és el de Berga. Durant la setmana passada, l'Ajuntament de la capital del Berguedà va acordar amb el CE Berga (que no hi estava del tot d'acord) que no es deixarien entrar aficionats al recinte municipal en els partits programats per a dissabte. Aquesta decisió ha comportat una certa polèmica tenint en compte que als voltants del camp es van aplegar un bon nombre d'aficionats, sobretot en el partit del primer equip del CE Berga davant el juvenil de la Damm, molts d'ells segurament familiars dels jugadors del club barceloní, que venien d'una estada de preparació a la Cerdanya, i que van intentar veure el desenvolupament del matx encara que fos des de l'exterior, darrere de les reixes de protecció.

El secretari del CE Berga, Lluís Minoves, comentava ahir que «entenem la situació generada per la pandèmia, però les coses s'han de fer amb sentit comú. La nostra proposta és d'una capacitat limitada, que es pugui ocupar un seient de cada tres de la nostra grada, que és molt àmplia, però en cap cas que s'hagin de jugar els partits a porta tancada. Un altre inconvenient és que els vestidors estan tancats i els equips no es poden canviar ni dutxar després dels entrenaments i tampoc després els partits; i tampoc els àrbitres. Ja veurem com ens ho farem quan comenci la competició si això no es resol abans amb l'Ajuntament. Tampoc no podem tenim servei de bar, una de les nostres fonts d'ingressos. Es dona el cas que el mateix dissabte es va celebrar a Berga una altra activitat esportiva amb força públic pels carrers».

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Berga, Isaac Santiago, ha justificat la mesura d'haver-se de jugar els partits a porta tancada dient que «hem de definir amb el CE Berga com ho fem i fins que això no estigui clar, no podem obrir les portes, encara que sigui mantenint les distàncies i amb la resta de protocols previstos. Estem en contacte i aquest dimecres tenim un reunió on es pot desencallar aquest tema per facilitar una capacitat encara que sigui limitada. Pel que fa als vestidors, ho veiem més complicat i fins i tot hi ha consens entre els regidors d'Esports de la comarca. Tots pensen que s'han de mantenir tancats per evitar els contagis, i més en un club com el CE Berga que té tants equips».