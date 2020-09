Messi es reincorpora al Barça amb diversos reptes personals pendents

Messi ha tornat. El capità del Barça ha tallat d'arrel la polèmica viscuda al voltant de la seva intenció d'abandonar el club i ahir a la tarda va acudir a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Sant Joan Despí per iniciar la seva pretemporada. El 10 blaugrana va arribar una hora i mitja abans de l'inici de la sessió de treball, que en el seu cas va ser a títol individual (com van fer els seus companys la setmana passada), malgrat sortir negativa la prova PCR que se li va fer per detectar el coronavirus.

L'astre argentí, que va decidir que volia deixar el club i va optar per no presentar-se als entrenaments en l'inici de la pretemporada, va explicar en una entrevista que es quedava, a contracor, per no portar el club a judici davant la negativa de la junta directiva a deixar-lo sortir. Un «cas Messi» que es tanca, sembla, en tornar el 10 als entrenaments i posar-se a les ordres del nou entrenador, un Ronald Koeman que abans d'esclatar la baralla entre jugador i club ja va assegurar que comptava amb ell com a punta de llança del seu projecte.

El club, que va fer de Messi imatge de llançament de la tercera equipació de l'equip, va publicar en xarxes socials una foto de l'argentí entrenant-se a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, amb l'emoticona d'una cabra, ja que en anglès és goat i serveix de recurs per a «the Greatest Of All Times» («El millor de la història»).

Sigui com sigui, el Barça necessita la millor versió de Messi per optar a les grans competicions, però el davanter argentí també té reptes personals abans de la seva possible marxa l'estiu que ve. Així, Messi té diversos rècords a tocar. Un dels més factibles és el de ser el jugador amb més partits amb la samarreta del Barça. Xavi Hernández en suma 767 i Messi n'acumula 731; per tant, és a 36 partits del millor registre.

Una altra gran fita és la de ser el futbolista que ha guanyat més títols en un mateix club. Ryan Giggs en suma 36 amb el Manchester United i Messi n'hauria de gua-nyar tres (34) per superar el jugador gal·lès; és a dir, guanyar la Lliga, la Copa del Rei i la preuada Lliga de Campions, que seria la seva cinquena. Un tercer al·licient per a aquesta propera temporada és el del registre golejador en una mateixa entitat. Aquest rècord el té Pelé amb 643 amb el Santos brasiler, i Messi en té 634 amb el conjunt blau-grana.

A més a més, amb la decisió de quedar-se una temporada més, Messi igualarà les 17 temporades que sumen Xavi Hernández i Carles Rexach. I per què no?, recuperar la pilota d'or (màxim golejador de les lligues europees), de la qual ha estat vencedor sis vegades.