El CAM suspèn els 10 i 5 Km Urbans de Manresa d'enguany

Enguany no es disputaran els 10 i 5 km Urbans de Manresa arxiu particular

Aquest any no es correran les proves dels 10 i 5 km Urbans de Manresa. El Club Atlètic Manresa ha decidit suspendre aquestes proves previstes pel diumenge 8 de novembre degut a la complicada situació que s'està vivint per la covid-19 i per tots els protocols de seguretat que hi han establerts.

Malgrat la suspensió, des de l'entitat manresana s'esperona a tothom a "seguir gaudint de l'activitat física i atlètica com a forma de vida per tal d'aconseguir mantenir un estat físic òptim, tot desitjant poder-nos retrobar en el 2021 amb una nova edició de la cursa". Els 10 Km Urbans de Manresa havien de complir la dissetena edició.