El CG Puigcerdà encara amb il·lusió la final que no es va poder jugar el març

L'equip masculí del Club Gel Puigcerdà jugarà a partir de dissabte la final de la lliga estatal d'hoquei gel que no es va poder celebrar el mes de març a causa del confinament. El primer enfrontament entre els ceretans i el Txuri Urdin es jugarà a la capital de la Cerdanya a les 21.30 h, tenint en compte que l'eliminatòria és al millor de tres partits i no de cinc com estava previst inicialment. Després de dissabte a Puigcerdà, la final es traslladarà a Sant Sebastià el cap de setmana següent.

Després d'una bona preparació, el CG Puigcerdà està motivat per aconseguir el títol que es resisteix des de fa més d'una dècada. La plantilla és la mateixa que es va classificar contra tot pronòstic per a la final fa sis mesos amb la incorporació de tres jugadors, l'hispanosuís Aron Sarmiento, un defensa molt jove però que ja ha demostrat un lideratge a la pista; Ander Arraras, un davanter molt bon patinador i amb un gran esperit de sacrifici procedent del Txuri Urdin; i l'efectiu davanter Luis Giménez, un dels màxims golejadors de la lliga les dues dar-reres temporades, també arribat del rival directe, el Txuri Urdin.

Els bascos, actuals campions de lliga, s'han reforçat amb dos jugadors canadencs i un altre d'estatal. És una incògnita el potencial real d'un equip que té una mentalitat guanyadora i que, a banda dels dos jugadors que ha incorporat el CG Puigcerdà, va perdre ja abans dels play-off el millor porter estatal de tots els temps, Ander Alcaine. Ara bé, la qualitat d'alguns dels seus pesos pesants fa del Txuri Urdin un equip perillós, que per primer cop en les darreres temporades no sortirà com a favorit però al qual li sobren arguments per emportar-se el que seria el seu quart títol seguit de lliga.

La capacitat al palau de gel serà limitada a poc més de 300 localitats (30% del palau), i es mantindrà la distància de seguretat i les normes que marquen les autoritats sanitàries. Es prepararà un dispositiu especial a tot el recinte amb circuits d'un sentit i en el qual es respectaran les indicacions protocol·litzades en tot moment. Les entrades es van posar a disposició dels socis divendres i es van exhaurir en poques hores.

El president del CG Puigcerdà, Jordi Gassió, admet que «es tracta d'una final atípica per començar una temporada atípica. Prendrem totes les precaucions possibles. Pel que fa a l'equip, ens hem reforçat per guanyar aquesta final i la lliga que iniciarem a final d'aquest mes. Hem fet tres incorporacions i no ha marxat ningú». L'entrenador Salva Barnola recalca que «hem potenciat l'equip amb la intenció de lluitar pels tres títols d'aquesta nova temporada, les dues lligues i la Copa del Rei. Aquesta primera final la jugarem amb mesures extremes».