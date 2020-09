L'itinerant Sant Pau s'instal·la al camp de la Pirinaica amb un acord de col·laboració

Fa tres temporades (aquesta serà la quarta) que la UE Sant Pau va recuperar el seu primer equip de futbol després d'un llarg període d'inactivitat (els veterans no han deixat mai de competir). Aquesta formació, que milita a Quarta Catalana, ha jugat dos anys al camp del Xup, i el darrer, a Castellgalí. Aquest proper curs ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Manresa i la Pirinaica per utilitzar el camp de futbol de la barriada Mion mitjançant un acord de col·laboració.

Edu Ferrer, secretari tècnic de la Pirinaica, ha comentat que «nosaltres, malgrat que tenim el camp ple, com a barri que som, volem que tots els clubs de les diferents barriades de Manresa tinguin un futur. Ara per ara, la UE Sant Pau no disposa d'un terreny de joc propi i, a instàncies de l'Ajuntament, els hem fet un forat perquè puguin entrenar dos cops a la setmana i puguin jugar els seus partits els diumenges a la tarda. El futbol de barri no es pot perdre, i si nosaltres podem ajudar per aconseguir-ho, ho farem de bon grat. En aquest cas, no en traiem cap rendiment econòmic».



Tornar a Sant Pau

David Muñoz, jugador i directiu de la UE Sant Pau, ha dit que «estem molt agraïts a l'Ajuntament i a la Pirinaica que ens hagin acollit a la Mion, però el nostre objectiu es recuperar el camp de la nostra barriada per poder iniciar un projecte de futbol base amb els nens del barri i altres que puguin venir de fora. Només d'aquesta manera podem donar sentit i continuïtat al que estem fent ara».

Muñoz admet que «tornar a donar vida al camp municipal de Sant Pau comporta moltes dificultats, ho entenem, i més ara amb tota la problemàtica de la covid-19. Abans precisament de la pandèmia havíem arribat a un acord amb Toni Massegú, el regidor d'Esports, perquè, almenys de moment, desbrossessin el terreny de joc i els nens hi poguessin entrar a jugar. Pel que fa als vestidors, que estan molt malmesos, comporta una despesa important posar-los al dia i ja veiem que haurà de ser a més llarg termini. També hi ha l'inconvenient burocràtic que aquells terrenys van ser declarats zona verda pel nou POUM en lloc de zona esportiva, quan aquesta va quedar en desús. Molts de nosaltres, que tenim les arrels a la UE Sant Pau, ens volem sentir també part de la ciutat».



Menys despeses

Pel que fa a l'arribada de la UE Sant Pau a la Barriada Mion, Muñoz considera que «almenys ens estalviarem la despesa del lloguer que pagàvem a Castellgalí. S'ha de tenir en compte que amb la nostra estructura actual i sense camp, i per tant sense un bar, no tenim cap ingrés i totes les despeses són a repartir entre els jugadors».

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, s'ha expressat, respecte a la recuperació del municipal de Sant Pau, dient que «abans del confinament vam fer un primer desbrossament del camp, però no va servir de res. Ara, quan tot torni a una certa normalitat, no tenim cap inconvenient a tornar a fer aquesta feina. Poder tornar a fer servir la instal·lació per jugar-hi partits, ja ho veig més complicat, més difícil, si és només per a un equip. La meva proposta és que intentin arrancar un projecte de futbol base disposant d'algun dels camps municipals com pot ser el del Congost, i quan estigui en marxa serà més fàcil parlar de la recuperació del camp del barri».

De l'entesa a tres bandes entre l'Ajuntament, la Pirinaica i la UE Sant Pau, Massegú ha indicat que «és d'agrair les facilitats que hi ha posat la Pirinaica, que ha hagut de refer fins i tot algun dels seus horaris. Penso que en pot sortir un acord que vagi més enllà».