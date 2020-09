El pantà de la Baells podria rebre competicions aviat

El pantà de la Baells es podria convertir en seu de competicions de rem d'àmbit català, segons es desprèn de la visita que els responsables de banc fix de la Federació Catalana de rem hi van fer ahir, valorant la possibilitat que pugui ser una nova seu on disputar regates. Segons informava Aquí Berguedà, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, havia declarat que a aquests directius els havia agradat molt la zona. La federació està buscant un lloc on poder celebrar el Campionat de Catalunya de banc fix, que podria tenir lloc el cap de setmana vinent, el 19 i el 20 de setembre. Calderer és de l'opinió que aquesta seria «una gran notícia» per al Berguedà.