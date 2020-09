La Selènika resisteix la pandèmia i tira endavant un format més reduït

El coronavirus no sembla que pugui aturar la Selènika, la marxa de resistència de BTT que organitza la Penya Ciclista Navarcles i que el proper diumenge, dia 20 de setembre, complirà la 32a edició, això sí, en un format més reduït. Així, les inscripcions queden limitades a 500 corredors i el recorregut ha quedat retallat fins als 74 quilòmetres.

A diferència d'altres anys, la sortida (esglaonada) es donarà mitja hora abans, a 2/4 de 8 del matí, per tal que tots els participants puguin acabar la prova abans del migdia, tenint en compte que enguany no hi haurà servei de dinar (tampoc de dutxa) per tal d'evitar possibles aglomeracions de persones.

Pep Lluís Jurado, un dels membres de la comissió organitzadora, ha apuntat que «tot i que s'estan ajornant moltes proves, nosaltres des d'un primer moment vam tenir clar que miraríem de tirar endavant la Selènika, això si, seguint el protocol contra la covid-19 que la Federació Catalana de ciclisme manté vigent per les curses i marxes ciclistes a l'aire lliure. Per això estem treballant per adaptar tot el desplegament habitual, organitzatiu, logístic i sanitari per tal de garantir les mesures d'higiene que evitin el risc de contagis tant per als ciclistes com per a tothom qui intervé en el desenvolupament de la prova».

El dissabte 19 de setembre es podran recollir els dorsals a la plaça de l'ajuntament; també l'endemà diumenge, de les 6 a les 7 del matí, abans de la sortida, al col·legi Catalunya.

Respecte al recorregut d'aquesta marxa de resistència, Pep Lluís Jurado ha comentat que «la primera part, els primers 40 km, seran força durs amb pas per Talamanca, el Serrat de la Mussara a Monistrol de Calders i els voltants de Moià; a la tornada, per Artés i Sallent, el traçat és més assequible». La PC Navarcles ha hagut de sol·licitar un permís especial per poder accedir al pas provisional del pont de Cabrianes, que està actualment en obres.

Pel que fa a les inscripcions, queden poques places; els interessats s'han d'adreçar a la web de la prova, www.selenika.com. Entre els ja inscrits figuren els bagencs Guillem Muñoz i Roger Argelaguer, capdavanters en moltes de les edicions de la marxa, malgrat que aquesta mai ha estat competitiva, tot i que sí que es fa pública la llista amb els temps dels participants.