Les eleccions a la presidència del FC Barcelona seran els dies 20 i 21 de març

La junta directiva de l'FC Barcelona, ??reunida dijous a les oficines de club, va prendre importants decisions de cara a el futur immediat de l'entitat. La primera d'elles es refereix a la data de les pròximes eleccions a la presidència del FC Barcelona. La junta ha decidit que se celebrin els dies 20 i 21 de març de 2021, coincidint amb el primer cap de setmana immediatament posterior a l'inici del període fixat en els estatuts de club. L'entitat blaugrana posa l'accent en el seu comunicat que "davant les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia de la covid-19, i amb l'objectiu de preservar la salut de les persones i de fomentar la participació, la junta ha decidit que en eleccions puguin celebrar-se durant el transcurs de tot el cap de setmana i en diferents seus repartides per tot el territori i que a més s'habiliti l'opció de el vot per correu ".

El molt important ressenyar que el cap de setmana de l'20 i 21 de març el Barça jugarà a Sant Sebastià davant la Reial Societat, de manera que el club no ho ha fet coincidir amb un partit del primer equip al Camp Nou ja que d'haver-ho fet així, les eleccions haguessin coincidit per Setmana Santa.



Assemblea de Compromissaris

La junta també ha marcat el dia de celebració de l'Assemblea de socis compromissaris. Es durà a terme el diumenge 25 d'octubre, coincidint amb el Barça-Reial Madrid. Igualment el FC Barcelona ressalta que "en cas que les circumstàncies derivades de la pandèmia no permeti preservar la salut de tots els participants, la celebració de l'Assemblea s'ajornarà fins que es donin les condicions de seguretat sanitària perquè pugui ser convocada presencialment"