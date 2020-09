Salvar la categoria amb comoditat és l'objectiu tant del Sallent com del Calaf

El septet d'equips de casa nostra que aquesta temporada jugaran al subgrup A4 de la primera fase de Segona Catalana el completen el CE Sallent i la UE Calaf. Ambdues formacions, tal com van fer FC Joanenc, FC Pirinaica, CE Berga, CF Atlètic Gironella i UE Avià, van iniciar la pretemporada durant l'agost, tot i que la primera jornada de la competició no es disputarà fins al primer cap de setmana d'octubre.

L'objectiu d'un i altre equip és certificar la seva continuïtat a la categoria sense patiments, un fet que en teoria haurien de segellar a la segona fase. La suspensió de la competició a començament de març pel confinament, quan s'havien disputat 23 jornades de les 34 que formaven el calendari del grup 4 de Segona Catalana de la temporada passada, va deixar els sallentins en la setzena posició, és a dir, en zona de descens, amb només 22 punts. La decisió de la Federació Catalana de Futbol (FCF) que no hi hagués descensos en cap categoria sènior del futbol ter-ritorial català, per evitar injustícies en no haver-se acabat les competicions, va garantir la continuïtat dels blaugrana a Segona Catalana.

El tècnic vigatà establert a Olot Juanma Fernández, exjugador del filial de l'Atlètic de Madrid i de la UD Almeria, acabava de fer-se càrrec del primer equip sallentí, en substitució del destituït José Antonio Moreno, en decretar-se el confinament. «En realitat, només vaig poder dirigir un entrenament de l'equip. Després, les autoritats van prendre la dràstica decisió de confinar la població», recorda. Per tant, Juanma Fernández comença a exercir de forma efectiva aquest curs com a màxim responsable tècnic dels blaugrana. «Tant el president sortint, Ramon Besora, com el seu successor, Dani Tarradellas, em van mostrar la confiança en tot moment», revela. L'anhel esportiu de Fernández per a la temporada és que «el CE Sallent aconsegueixi la permanència sense el patiment dels últims exercicis», això sí, «sense ser conformistes ni renunciar a treure el millor de l'equip».



Pocs moviments

La plantilla blaugrana presenta poques novetats. Les baixes de Joel (porter), Alejandro Márquez (UE Avià), Marc Díaz, Dani Mota, Lautaro Nicolás Villa i Youssef Maarouf es compensen amb tres incorporacions: el porter Iván Gil (CE Puig-reig) i els migcampistes Radouane Bensada (CE Besalú) i Marcos Garrido, jugador que arriba al club procedent del juvenil A del Gimnàstic de Manresa. A més, tres futbolistes forjats al juvenil sallentí faran la pretemporada amb el primer equip: Adrià Charneco, Martín Noguera i Tony Freyre.

Els vint jugadors que continuen són els porters Marc Puigoriol Putxi i Quim Besora; els defenses Brian López, Xavier Boltor, Carles Pladellorens, Soufian Grana, Joel Moreno, Arnau Ruiz i Mamadou Kané; els migcampistes Sergi Enrique, Arnau Casas, David Boltor, Marc Gómez, Adrià López i Lluís Sala; i els davanters Èric Márquez, Jesús Peñarrubia, Joan Torres, Uri Martínez i César Andrés Caicedo.



Relleu a la banqueta calafina

La reeixida estrena de la UE Calaf a Segona Catalana la temporada passada, després de l'històric ascens assolit la temporada 2018-19, va ser l'últim capítol del reeixit cicle del tècnic manresà Oriol Hontangas a la banqueta calafina. Víctor Vera ha agafat el relleu amb l'objectiu «de fonamentar la permanència a mitja temporada i consolidar l'equip a la categoria», malgrat dirigir un equip en què «cap jugador rep compensacions econòmiques».

Els de l'Alta Segarra van ser el primer equip de les nostres comarques de començar a entrenar-se. Van iniciar les sessions preparatòries el dilluns 10 d'agost, ja que Víctor Vera vol compensar la inactivitat dels seus jugadors durant cinc mesos «amb una preparació més llarga de l'habitual, de vuit setmanes», abans d'iniciar la lliga a Avià el dissabte 3 d'octubre.



Sis canvis a l'equip

La plantilla de la UE Calaf ha registrat sis baixes i set altes. Víctor Vera ha avalat la incorporació del porter Sergi Planell (CF Igualada juvenil); del defensa Pol Jato, procedent del mateix equip; dels migcampistes Iván Palacios (UE Castellnou de Bages) i Bernat Busquet (CF Igualada juvenil), i dels davanters Hatim Nahal (CE Manresa juvenil), Carles Montalbán (CD Cervera) i Lautaro Nicolás Villa (CE Sallent). Aquests futbolistes ocupen el lloc a la plantilla del porter Marc Armengol (FC Pirinaica); dels defenses Marc Ávila i Iván García, que també s'han incorporat al projecte liderat per Eladio Gallego a la Mion; dels migcampistes Youssou Diagné (sense equip) i Víctor Fernández (CE Súria) i del davanter Darío Jiménez (FC Pirinaica).

La continuïtat del porter Lluís Martínez; dels defenses Aleix Pallarès, Arnau Mas, Ismaila Gassama, Àlex Anaya, Said Oulhaj, Adrià Pujol, Sergi Soria, Josep Coletas i Alexandru Mihai Urs; dels migcampistes Èric López, Fran Arévalo, Alejandro Torres, Jaume Puigpelat i Aitor Mercadal; i dels davanters Isidre Marsiñach, Alfred Martínez i Julià López, garanteix la competitivitat.