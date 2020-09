Un de segur i un en espera per iniciar la lliga

Aquest cap de setmana comença la lliga a Primera i Segona Divisió. Un campionat que arrenca a trams, depenent del moment en què van acabar la temporada anterior cada equip, i en què el mercat de fitxatges no es tanca fins al proper 5 d'octubre. Tota aquesta situació de provisionalitat provoca que no es pugui determinar la composició final dels conjunts fins d'aquí a unes setmanes. Pel que fa a la Catalu-nya Central, però, queda clar que hi tindrem un representant i, a hores d'ara, amb força possibilitats que n'hi hagi un altre.



Una bona pretemporada

Qui té un lloc segur al Betis és el sallentí Aitor Ruibal. Forma part de l'estructura verd-i-blanca des del 2016, quan va ser contractat provinent de l'Hospitalet. Ruibal hi tornava aquest estiu després d'una cessió profitosa al Leganés, amb cert convenciment que en tornaria a sortir cedit. Però el jugador ha aprofitat l'oportunitat i, aquest dimarts mateix, el director esportiu de l'entitat andalusa, Antonio Cordón, confirmava que es quedarà al primer equip.

Segons Cordón, Ruibal «ja té dorsal de la primera plantilla i es quedarà aquesta temporada, tret que arribi una oferta supermilionària. Només marxaria a un gran equip. Li va anar molt bé la feina al Leganés. Hi ha progressat i ens pot donar moments de joc col·lectiu, sortida de pilota i profunditat. Té gol i pot aportar».

Ruibal, cedit abans al Cartagena, de Segona B, i al Rayo Majadahonda, de Segona, va completar el seu primer any a la màxima categoria, en què va començar des de la seva posició originària de davanter centre i va acabar d'interior dret o carriler, per indicació del tècnic Javier Aguirre. Durant els partits de preparació, ha lluït el dorsal 34, però ara ja en tindrà un entre els 25 primers. En els partits contra el Cadis, l'Almeria, en què va anotar un golàs, i el Granada, ha convençut el nou tècnic bètic, Manuel Pellegrini, i podria debutar aquest dilluns, en el partit de lliga que el seu equip jugarà al camp de l'Alabès.



Cada cop més a prop

Per la seva banda, encara no està tancada però cada cop és més a prop la tornada del central martorellenc Èric Garcia al FC Barcelona. El jugador ja va estrenar internacionalitat absoluta el cap de setmana passat, en el triomf d'Espanya sobre Ucraïna per 4-0 a Valdebebas, i al final de la temporada passada ja va fer saber a Pep Guardiola i al seu actual equip, el Manchester City, que no volia renovar el contracte que el lliga als anglesos fins al 2021. El mateix tècnic santpedorenc ho va revelar.

Garcia, de 19 anys i internacional en totes les categories inferiors, va fitxar pel City el 2017, procedent del cadet del Barça. Malgrat tenir una experiència de només 13 partits a la Premier League i dos a la Lliga de Campions, al Barça hi ha la seguretat que amb ell es pot repetir un segon cas Piqué, quan el barceloní va tornar a casa després d'uns anys al Manchester United. El dubte rau ara en si els blaugrana el volen ara o s'esperen a l'estiu que ve, en què arribarà lliure.

Les últimes notícies diuen que el club barcelonista pretén agilitzar l'operació. El City el vol vendre per 25 milions d'euros, però la primera oferta del Barça ha estat de vuit, més dos en varibles. Sembla que Ronald Koeman li podria donar oportunitats, malgrat que sortiria com a relleu dels titulars Piqué i Lenglet i en lluita amb l'uruguaià Ronald Araújo per ser el tercer central de l'equip. Tot i no ser gaire alt, 1,82 metres, Garcia destaca per una gran col·locació, rapidesa i tranquil·litat en les seves accions. Si al final arriba, les nostres comarques gaudiran d'una doble presència a l'elit.