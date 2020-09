El Baxi té una prova per apujar nota una setmana abans d'iniciar la lliga

Una setmana i un dia abans que el Baxi Manresa comenci a caminar a la Lliga Endesa, l'equip de Pedro Martínez afronta avui el seu últim assaig general amb un rival de l'ACB. I no n'és un de qualsevol. És el mateix amb el qual va perdre per 79-93 en el partit pel tercer i quart lloc de la Lliga Catalana, disputat diumenge passat. El Joventut va descobrir certes mancances dels bagencs i, per tant, el Baxi tindrà una nova oportunitat per polir-los davant del mateix adversari, avui a partir de les dotze del migdia (Esport3).

La pretemporada del Baxi, amb dues victòries i dues derrotes, ha mostrat virtuts i defectes de l'equip que està configurant Pedro Martínez. Aquests enfrontaments serveixen per identificar aquests últims i mirar de corregir-los de cara al debut, diumenge, dia 20, a la pista del Movistar Estudiantes. I diumenge passat n'hi va haver uns quants.



Intensitat innegociable

Segurament un dels fets que menys va agradar a l'entrenador barceloní en el duel del Palau Blaugrana va ser la falta d'intensitat defensiva amb la qual el Baxi va afrontar els primers minuts del partit. Va permetre que el Joventut anotés 32 punts en deu minuts, catorze dels quals van ser aconseguits per jugadors que físicament no són inabastables, com el base Arturs Zagars i l'ala Xabi López-Aróstegui. El 20-32 va ser un llast que ja no es va poder solucionar en la resta del duel i és un exemple de que pot passar en un partit oficial de lliga, en què les manques d'atenció, sobretot a darrere, poden costar molt cares.

Aquest va ser un aspecte que el Baxi no havia mostrat en els altres tres partits anteriors, en què sempre havia sortit connectat. Avui és un bon moment per posar en pràctica una concentració que es demostra, per exemple, esgotant les faltes quan toca per parar el joc del rival o no cometent-ne d'innecessàries. En aquest sentit, tant en el partit contra el Joventut com davant del Barça, dos dies abans, van destacar els problemes que està tenint la referència interior de l'equip, Scott Eatherton, per no fer-ne o, almenys, per evitar les que siguin absurdes. Contra els verd-i-negres en va cometre dues en dos minuts i mig a Tomic que van condicionar la seva participació quant a minuts.



El rebot, problema recurrent

En el partit contra el Joventut també es va fer palès que el Baxi encara no té del tot dominat com controlarà el rebot. Sí que és cert que el Joventut només en va capturar set en atac dels 23 refusos que hi va haver a la cistella bagenca, però la diferència total va ser d'onze favorables als badalonins, també determinada perquè el Baxi va cometre més errades en el tir. Durant algun temps mort, Pedro Martínez va insistir que també cal córrer quan s'ha rebut cistella, per intentar agafar l'altre equip descol·locat. Aquest fet, i la diferència d'envergadura sobre tots els rivals, deixen clar que el Manresa buscarà un joc de transicions ràpides que li puguin donar molts punts sense haver de treballar tant les jugades.

L'altra dificultat amb l'alçada radica en el fet de poder controlar jugadors molt grans, com el mencionat Tomic, o Simon Birgander, o les penetracions d'un quatre llarg com Brodziansky, amb una bateria d'interiors com la que hi ha. Eatherton va fer massa faltes, Sajus va cometre massa desatencions a l'hora de recuperar la posició i l'únic que sembla que pot imposar físicament és Yankuba Sima. Pel que fa als quatres, Hinrichs ja va patir molt divendres dins de la zona amb Mirotic i Báez sí que aporta duresa. En aquest aspecte, és important l'ajut dels tresos, com ara Vaulet.



Jugadors a qui costa entrar

Parlant de tresos, precisament, un que ara mateix planteja molts dubtes és l'estonià Janari Joesaar. No ha jugat dos dels quatre partits de pretemporada i en els altres la seva presència ha estat testimonial. Sembla que no és per un tema físic, sinó perquè les seves prestacions, almenys per ara, no acaben de fer el pes al cos tècnic. Ha arribat per substituir algú que aportava molt a l'equip com Pere Tomàs, i el Baxi no es pot permetre el luxe de prescindir d'aquesta peça, ni que sigui en la rotació.

També hi ha dubtes amb Jonathan Tabu, el base belga, que va jugar força malament contra el Barça i va millorar davant del Joventut. Té més amenaça en el tir que Dani Pérez, però de moment les seves evolucions són lentes.

Tot això, i segurament més coses, ha de millorar el Baxi i l'assaig general d'avui és una bona oportunitat per començar a fer-ho.