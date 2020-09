El Manresa té un doble compromís amb el Cerdanyola i el Castelldefels

En la seva preparació per a la nova temporada de Tercera Divisió, el Manresa té aquest cap de setmana un doble compromís davant de rivals d'entitat, de Tercera Divisió. Avui al Congost, els de Ferran Costa rebran la visita del Cerda-nyola (Tercera Divisió) a 2/4 de 8 del vespre; demà, els manresans es desplaçaran a Castelldefels (19 h).

Per la seva part, l'Igualada, també de Tercera Divisió, va jugar el seu primer partit després de sis mesos, al camp del Mollerussa, on va empatar a zero gols. Altres resultats d'aquests dies, Avià, 3-Manresa juvenil, 2; Sallent, 4-Artés, 0; Martorell, 0-Santfeliuenc, 1; i Tàrrega, 1-Calaf, 2.



AMISTOSOS

Dissabte 12 de setembre

Manresa-Cerdanyola, 19.30 h; Sallent-Gramenet, 17 h; Organyà-Oliana, 17 h; San Mauro-Olesa, 18 h; Joanenc-Montcada, 18 h; Pirinaica-Mercantil, 19 h, Gironella-Súria, 20 h; Berga B-Navàs B, 16.15 h; Sant Esteve S.-Vilassar D., 18 h; Castellterçol-Castellnou, 17 h; Sant Vicenç H.-Abrera, 17 h; Moià-Sant Vicenç, 17 h; Pobla Claramunt-Fàtima, 18 h; Esparreguera B-Celtic, 19 h; Estación-Fruitosenc, 19,30 h; Castellbell-Font Capellans, 16 h; Cantonigrós-Gironella B, 16.30 h; Esparreguera-Monistrolenca, 16.30; Sant Quirze B-Olvan, 17 h; Sant Julià-Callús, 18 h; Mediona-Avinyonet, 18 h; Torre Claramunt-Cubelles, 18.30 h; Capellades-Hostalets, 19 h; i Abrera B-Cervelló, 19 h.



Diumenge 13 setembre

Castelldefels-Manresa, 19 h; Júpiter-Solsona, 12 h; lloret-Martorell, 19 h; Calaf-Navarcles, 18 h; Òdena-Anoia, 19.30 h; Piera-San Mauro, 17 h; Masquefa-Vilanova Camí, 18 h; Fruitosenc-Sant Pau, 18 h; Navàs-Solsona B, 18 h; Puig-reig-Avià, 19 h; Joanenc B-Rubí B, 18,15 h; Calders-Avinyó, 17 h; Avià B-Berga B, 17 h; Alt Berguedà B-Moià, 17 h; PI Puig-Palillo, 17 h; Jorba-Montbui, 18 h; Sant Vicenc-Valls T., 18 h.