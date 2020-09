Ainhoa Martínez, del CAM, és cinquena a l'estatal de pes

arxiu particular

En la primera jornada dels Campionats d'Espanya d'atletisme, que es celebren en quatre pistes simultàniament, dues a Madrid (Vallehermoso i Moratalaz), a Getafe i Alcobendas, l'atleta de l'Avinent Manresa Ainhoa Martínez va aconseguir la cinquena posició en la final de pes amb un millor llançament de 12,99 m; la primera plaça va ser per a Maria Belén Toimil (Playas Castelló) amb 16,20, la segona per a Úrsula Ruiz (València Atletismo) amb 16,11 i la tercera per Mónica Borraz (AD marathon) amb 14,95.

També ahir es va celebrar el concurs de salt de llargada amb la presència de l'atleta del CA Igulada Petromiralles Jordi Yoshinori Matsuoka, que va ser setè amb 7,16 metres; Francisco Javier Cobian (Universitat d'Oviedo) va ser primer classificat amb 7,79, seguit der Jean Marie Okutu (FC Barcelona) amb 7,78 i de Daniel Solís (Playas Castelló) amb 7,52.

En salt d'alçada, l'entrenador del CA Igualada Petromiralles Eduard Fàbregas (Inter-Zoiti d'Osca) va ser quart amb 2,10 metres en una prova dominada per Carlos Rojas (Unicaja Jaén) amb 2,26. Per la seva part, Emília del Hoyo, atleta de l'Avinent Manresa es classificada sisena de forma parcial en l'heptatló després de disputades quatre proves; per avui resten pendents la llargada, la javelina i els 800 llisos.

També avui han de competir Mònica Clemente i Marina Guerrero de l'Avinent Manresa en perxa i en els 3.000 obstacles, respectivament, i Lahcen Aiu Alibou , del CA Igualada, en els 5.000 llisos.

Esther Guerrero, entrenada pel manresà Joan Lleonart, mirarà de fer doblet en els 800 i 1.500 llisos.