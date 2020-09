El CE Manresa signa un empat sense gols contra el competitiu Cerdanyola

El quart amistós de pretemporada va reportar al Centre d'Esports Manresa un just enpat a zero en un matx que va servir als joves jugadors de Ferran Costa per viure un duel contra un oponent que va mostrar les característiques intrínseques d'un equip de Tercera Divisió: rigor tàctic, duresa defensiva, maximització de les virtuts pròpies i aprofitament de qualsevol dubte o errada del rival.

Els blanc-i-vermells no van mostrar d'inici la hipermotivació que van exhibir contra el Terrassa i el Badalona i van dotar el joc d'un nivell d'intensitat equiparable al que va oferir l'equip de Toni Carrillo. Noah va disposar de la primera ocasió (min 10). El davanter d'origen ghanès va rematar a porteria escorat a l'esquerra i va obligar Manu Martín a lluir-se.

Les incursions per l'esquerra del duet integrat per Edwin i Nils Puchades van contrarrestrar el joc més elaborat dels manresans durant el primer acte. Un absurd penal de Nil Pradas a Servetti (min 29) va donar als vallesans l'oportunitat d'adquirir avantatge, però Marc Vito va aturar el llançament d'aquest mateix jugador (min 30).

A la represa, l'equilibri en el joc es va mantenir. Ambdues formacions van centrar-se en maldar per imposar el seu estil i les ocasions de gol van ser escadusseres.

Un xut del vallesà Pinto (min 61) que va desviar el cos d'un defensa i que va sortir prop del pal dret de la porteria de Pulido va ser la millor dels visitants i una rematada rasa de Nántez des de la frontal de l'àrea (min 88) que va poder atorgar el triomf als bagencs, la dels locals, però Manu Martín va respondre amb solvència.