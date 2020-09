El CG Puigcerdà colpeja primer a la final davant el Txuri Urdin

El Club Gel Puigcerdà ha donat un primer pas, no sense dificultats, cap al títol de lliga 2019-20, sis mesos després de classificar-se per la final que es va haver de suspendre pel confinament. En el primer partit de la sèrie definitiva, els de la Cerdanya van dominar el Txuri Urdin un enfrontament amb un aforament reduït de public al pavelló ceretà i un dispositiu especial per poder-se desenvolupar amb la màxima seguretat sanitària possible.

L'actual campió, Txuri Urdin, tot i presentar-se amb algunes baixes i un equip molt rejovenit, va plantar cara en tot moment i no va entregar el partit fins a pocs minuts per acabar. L'equip de la Cerdanya va tenir opcions de rematar la feina abans però no va acabar d'estar encertat de cara a porteria i va haver d'esperar als darrers minuts per guanyar clarament el primer punt de l'eliminatòria. Tot i estar pensada la final a cinc partits, degut a l'excepcionalitat del moment, es va reformular a tres i per tant era molt important viatjar a la pista rival amb el primer punt a favor, com així serà.

L'exemplar dispositiu desplegat pel CG Puigcerdà va complir les exigències federatives i governamentals per poder celebrar un esdeveniment d'aquestes característiques amb un 30% de l'aforament. Control de temperatures, ús de mascaretes, distància de seguretat, circuit d'entrada i sortida i gran col·laboració dels socis del club, que eren els que en major mesura ocupaven les poques localitats degudament separades per mantenir les distàncies.

Partit amb dues fases



Cada equip va dominar una fase i el duel va estar marcat per les sancions i la gestió dels power play (superioritats). El primer gol arribava en una superioritat ceretana. Luís Giménez, que jugava contra el seu ex-equip, feia una escapada contra el porter i l'aconseguia batre amb molta qualitat (min 8). Tot i les nombroses ocasions que l'equip local va tenir, jugant amb un home menys, no va saber eixamplar el marcador i es va acabar el primer terç amb el mínim avantatge d'1 a 0 en el lluminós.

El Txuri Urdin va sortir en tromba en el segon període i aviat va anotar el gol de l'empat, obra d'Imanol Lasuen, un dels jugadors més incisius i omnipresents del partit. La reacció ceretana es va fer esperar gairebé fins a la meitat de partit i va arribar en una atac estàtic amb 5 contra 4 quan el puck va quedar davant de la porteria després d'un rebuig i l'experimentat Ramon Morer, va batre al porter Serna, un altre dels destacats. Poc després, en una bona escapada amb Nacho Granell en inferioritat, el davanter eslovac Juraj Prokop aconseguia perforar la porteria txuriurdin. Eren moments bons per l'equip de la Cerdanya que van animar molt a la grada, que gaudia amb el seu equip. Amb el resultat de 3 a 1 s'arribava al final del segon temps

Encara incertesa



El tercer terç començava amb domini de l'equip local, que veia com una i altra vegada topava amb un porter basc molt encertat. En canvi, en un 4 contra 4 novament Lasuen quedava sol davant Törnqvist i el batia per baix (3-2). Menció especial al porter finlandès, un dels millors jugadors dels groc i negres. Bones aturades i transmetent molta seguretat a l'equip en tot moment. La grada i l'equip van quedar gelats amb el 3 a 2 que acostava a només un gol als vigents campions, que no estaven disposats a lliurar el partit fàcilment. Després d'uns minuts de suspens en el que la tensió es palpava en l'ambient, León Kelvey-Brown feia un bon teva meva amb Morer per anotar el gol que tornava la tranquil·litat als homes de Barnola i a les grades ceretanes (4-2). A partir d'aquí, el CG Puigcerdà va gestionar bé el partit i va anotar el definitiu 5 a 2 amb un tir de revés del mateix León Kelvey-Brown des de la pròpia zona que el rival havia tret el porter per intentar empatar a la desesperada.

Sense les tradicionals salutacions entre els equips en el final del partit pel protocol sanitari, el CG Puigcerdà sumava el primer punt de l'eliminatòria i ho celebrava al centre de la pista com és habitual. Ara la final es traslladarà a Donosti on el dissabte 19 de setembre es jugarà el segon partit. Si fes falta un tercer duel es disputaria el diumenge 20, també a la capital de Guipúscoa.

El CG Puigcerdà buscarà el que seria al seu sisè títol de lliga, 12 anys després del darrer. No ho tindrà fàcil en una pista donostiarra en la que l'actual campió es voldrà fer gran i forçar el tercer partit.