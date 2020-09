Una muntanya russa favorable al Baxi

En el darrer partit de preparació abans de començar la lliga el proper diumenge a la pista de l'Estudiantes, el Baxi Manresa es va enfrontar ahir al migdia al Joventut de Badalona, el botxí diumenge passat en el duel de consolació de la Lliga Catalana al Palau Blaugrana (93-79). Aquesta vegada els manresans van tornar la moneda i van ser els vencedors (93-89), malgrat una certa irregularitat, però certament amb un bon balanç col·lectiu de tot l'equip, en el que va ser el primer enfrontament, encara que amistós, de la nova normalitat al Nou Congost; això sí, buit de públic.

Pedro Martínez va sortir amb Dani Pérez, Rafa Martínez, Vaulet, Hinrichs i Eatherton, mentre que la Penya ho va fer amb Bassas, Ribas, Arostegui, Morgan i Tomic. La confrontació es va iniciar amb un triple de López-Arostegui; el primer parcial, i fins al darrer minut, va ser controlat pels verd-i-negres, que van portar el ritme, amb un màxim avantatge de set punts (12-19). Les pilotes perdudes, fins a cinc, no deixaven tenir continuïtat als de Pedro Martínez en el balanç ofensiu. El tècnic dels manresans va fer cinc canvis a partir del minut 6 i els jugadors de refresc, Jou, Mason, Sima, Báez i Tabu, quan es van entonar, van ser revulsius; sobretot Mason, que amb els seus triples va ser decisiu en la remuntada. Quedaven pocs segons quan el Baxi es va situar per primer cop davant en el marcador (20-19), i fins al final, un llançament de tres encertat per cada equip (de Dawson i Mason, respectivament) deixava el 23 a 22 al final del parcial.

Els segons deu minuts van ser força plàcids per al Baxi Manresa, amb un gran encert ofensiu, amb bones cistelles tant interiors com exteriors, i repartint-se els punts força jugadors de l'equip. La Pe-nya, per la seva part, perdia moltes pilotes en atac i feia una defensa tova; els badalonins van arribar a perdre de deu punts (43-33) quan quedaven poc més de dos minuts per al descans, després de dos llançaments des del punts de personals de Dani Pérez. Al final del quart, dues cistelles seguides dels visitants, en concret de Tomic i Bassas, van deixar el marcador en un més ajustat 46-39.



Més irregularitat

Després del descans, el Joventut va fer una sortida fulgurant i en menys de tres minuts ja havia anotat onze punts, i quan es portaven pràcticament cinc minuts ja s'havia avançat (54-55). Però el Baxi va saber reaccionar molt bé i si al final del segon quart manava de set punts, va arribar al final del tercer amb vuit punts d'avantatge (74-66), amb un darrers minuts espectaculars.

En el quart i definitiu període, el Baxi va obrir el marcador aconseguint quatre punts seguits, el que suposava el màxim avantatge del partit de dotze punts (78-66). Semblava que el partit estava encarat, però la Penya va retallar la ratxa manresana amb un parcial de 0 a 9 (78-75); gràcies al seu encert, els badalonins tornaven a ficar-se en el partit. Mason, amb un tir de tres, va tranquil·litzar per uns moments els manresans (81-75). Però una antiesportiva de Báez i un triple de Parra van fer l'empat dels visitants (81-81) quan quedaven poc més de tres minuts. Un altre cop, els de Pedro Martínez van saber reaccionar bé distanciant-se de cinc punts a falta de dos minuts per al final (88-83). Un triple posterior de Dani Pérez va ser força definitiu per anotar-se, el Baxi, la victòria sobre el Joventut (91-85), tot i que fins al final els visitats no van donar per perdut l'enfrontament gràcies a un triple de Zagars (91-88). Al final, però, el Baxi va saber mantenir el seu avantatge fins al definitiu 93-89.

Tot i que el triomf va ser coral dels manresans, va destacar en la faceta anotadora els 18 punts de Makai Mason en 18 minuts (4 triples) i els 14 de Rafa Martínez, Seth Hinrichs i Scott Eatherton. A la Penya, i sobretot en el tercer quart, va sobresortir la facilitat anotadora de Vladímir Brodziansky, autor de 17 punts en total.