El CE Manresa i el CF Igualada estaran en el mateix subgrup de Tercera Divisió

Un cop publicades les bases de les competicions d'àmbit estatal per part de la Federació Espanyola de futbol (RFEF), la Federació Catalana ha donat a conèixer la distribució dels 22 equips del grup 5 de Tercera Divisió en dos subgrups. El CE Manresa i el CF Igualada formaran part del subgrup A conjuntament amb el Castelldefels, Europa, Muntanyesa, Pobla Mafumet, San Cristóbal, Santfeliuenc, Terrassa, Valls i Vilafranca.

Al subgrup B hi seran el Banyoles, Cerdanyola, Figueres, Grama, Girona B, Granollers, Horta, Peralada, Sant Andreu, Sants i Vilassar. La temporada donarà inici el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre. El campionat tindrà un total de 22 jornades en cada subgrup i els equips participants s'enfrontaran entre ells a doble volta.

Un cop finalitzada la primera fase, i en funció de la seva classificació, els equips passaran a disputar les segones fases per a l'ascens a la Segona Divisió RFEF o bé per a la permanència a la Tercera Divisió. Posteriorment hi haurà una tercera fase de competició corresponent a la fase final d'eliminatòries i el play-off d'ascens a Segona Divisió RFEF.