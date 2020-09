El CE Manresa i el CF Igualada ja saben quin serà el tortuós camí per Tercera

La junta gestora de la Federació Espanyola de Futbol va explicar ahir com serà l'inici de les competicions que gestiona o cogestiona, com la Tercera Divisió de futbol. En aquesta hi ha inscrits el CE Manresa i el CF Igualada, que tenen al davant tota una marató en tres fases per saber on actuaran la temporada vinent.

La competició de Tercera Divisió es desenvoluparà en aquestes tres rondes. La primera correspondrà a la competició regular, la segona abastarà tres fases específiques i la tercera correspon a la fase Final d'Eliminatòries a Segona Divisió RFEF.



Primer, grups petits

La Primera Fase o Lliga Regular (A i B) es configura en un total d'entre 18 i 22 jornades, a disputar a cada subgrup de 10 a 12 equips anomenats cadascun d'ells A i B en cadascun dels 18 grups. Els clubs participants s'enfrontaran a doble volta mitjançant el sistema de punts. Els clubs que es classifiquin en els tres primers llocs dels 36 subgrups accediran a la Segona Fase per a Segona Divisió RFEF, els classificats en els llocs del quart al sisè accediran a la Segona Fase per la Fase Final per Segona Divisió RFEF i, finalment, els classificats del setè a l'últim lloc accediran a la Segona Fase per la Permanència a Tercera Divisió RFEF.

La segona ronda tindrà sis jornades i establirà en quines posicions queden els equips de cada a intentar pujar a la nova Segona Divisió B que es planteja per a la temporada 2021-22, per establir-se a una segona categoria de Segona Divisió B més semblant a l'actual o per baixar a la nova Tercera Divisió per l'època posterior a la pandèmia, que en realitat ja no serà la quarta categoria en l'escalafó, sinó la cinquena. Tot aquest complicat camí ve dictaminat pel final de la temporada passada, en què hi va haver ascensos, però no descensos.