La moció de censura contra Bartomeu ja suma 12.700 firmes

La moció de censura contra Josep Maria Bartomeu ja suma 12.700 firmes. Els impulsors, que han obtingut 5.200 suports l'última setmana, necessiten reunir-ne gairebé 4.000 més abans de dijous per arribar als 16.521 necessaris que permetrien forçar el referèndum sobre la continuïtat del president del Barça.





1?2?.7?0?0??

??ESPRINT FINAL??



? Llença't a signar!



Consulta el teu local més proper i l'horari de disponibilitat, tenim la teva papereta llesta ?



?https://t.co/ZbIvlaXyEg pic.twitter.com/WMlajdyqQ1 — Plataforma Més que una Moció (@MesQueUnaMocio) September 15, 2020

De moment, i malgrat fer-la en plena pandèmia i sense poder recollir suports en dia de partit, ja han reunit més rúbriques que la moció impulsada per Agustí Benedito fa tres anys (12.504). «, amb una pandèmia a escala mundial i amb mobilitat complexa», ha apuntat Marc Duch, portaveu de la moció. «Som optimistes, però cal continuar empenyent».Tot i que el promotor legal de la moció, Jordi Farré, havia activat una campanya de recollida de signatures electròniques, la resta d'impulsors s'han desmarcat en les últimes hores d'aquesta proposta recordant que el club no accepta aquest format. Un distanciament que també s'ha percebut en la roda de premsa de la moció, en quper la resta de grups opositors i precandidatures. «Hi ha hagut soroll en els últims dies, però no ens preocupa gaire perquè l'objectiu és comú. Seguim tots remant», ha assenyalat Duch. Víctor Font ha explicat a les seves xarxes que aquest dimarts al matí havien reunit 400 firmes més.