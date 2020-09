El balsarenyenc Guillem Farrés se situa en segon lloc en el campionat europeu

El corredor de Balsareny Guillem Farrés, component de l'equip RFME MX Júnior Team, va sumar un nou èxit al circuit de Faenza, a Itàlia, en el Gran Premi Emília Romagna, quarta prova del Campionat d'Europa de motocròs de 125 cc. Farrés va classificar-se segon.

A la primera mànega, Guillem Farrés va sortir novè, i va guanyar posicions fins a acabar segon; i els seus companys d'equip: David Braceras va ser setè i Gerard Congost quinzè. La segona sèrie va ser molt espectacular. Farrés va haver de tornar a remuntar perquè en la sortida es va situar dotzè però va col·locar-se segon i fins i tot va lluitar per la victòria. Braceras fou tercer i Congost, encara amb molèsties per una caiguda anterior, va classificar-se tretzè.

En el còmput global, Farrés va quedar segon, Braceras tercer. En la classificació general, Farrés és ara segon i Braceras quart. El cap d'equip Paco Rico ha tornat a fer una altra bona valoració dels pilots que entrena: «hem tornat a col·locar dos pilots al podi. Farrés ha estat molt a prop d'aconseguir la victòria general i Braceras ha liderat gran part de la segona mànega. Per la seva banda Congost segueix tocat de la fortíssima caiguda de l'altre dia i ha donat el millor de si mateix per obtenir la màxima puntuació possible. Estic molt content de com està funcionant tot l'equip, hem de seguir treballant fort i polir alguns detalls per intentar guanyar alguna cursa. He de felicitar els nois perquè ho estan fent molt bé i donar les gràcies a la Federació Espanyola de Motociclisme, així com a tots el que fan possible el projecte».