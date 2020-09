El Baxi explica avui com compensa els dos terços d'abonats que van renovar

El Baxi Manresa ha organitzat per a avui a les 17 hores una compareixença del seu president, Josep Sàez, i de membres del club, els quals informaran sobre com serà el procés de compensació als abonats pels partits als quals no podran assistir en directe i que havien d'entrar amb el carnet d'aquesta temporada. Segons fonts de la mateixa entitat, dos terços dels més de 3.500 abonats de la temporada passada ja han renovat el dret a assistir als partits des que el Baxi va iniciar la campanya d'abonaments, el juny passat.

Durant les últimes setmanes, els seguidors de l'equip manresà havien expressat a través de les xarxes socials i fòrums de webs la seva inquietud ja que no sabien si els tornarien els diners corresponents als partits als quals no podran anar. De fet, fins ahir l'ACB no va oficialitzar que la lliga començaria sense públic, però la situació epidemiològica ja feia pensar que així seria, sobretot veient que tota la pretemporada s'ha disputat en aquestes condicions. Un cop l'Associació de Clubs ho ha confirmat, arriba l'hora de les compensacions, amb l'afegitó que no se sap per quines quantitats i quant temps serà.



L'evolució dels esdeveniments

Perquè el fet que la lliga Endesa arrenqui dissabte sense públic no significa que les altres competicions ho facin. A hores d'ara, està establert que l'Eurolliga, que ha de començar el proper 1 d'octubre, ho faci amb gent a les graderies, tot i que caldrà veure com evolucionen les converses amb les autoritats locals. El fet que sigui una competició amb equips de molts països i amb moltes casuístiques diferents, a part d'organismes governamentals diversos, no deixa clar com anirà tot.

Això sí, aquesta setmana ha començat a València un torneig europeu de pretemporada anomenat we're back (hem tornat), en què sí que es permet una presència testimonial de 220 seguidors a la graderia.

Succeeix el mateix amb les competicions que organitza la Federació Espanyola de Bàsquet, com ara la Lliga Femenina, que també arrenca aquest cap de setmana. En el cas del Cadí la Seu i de l'Spar Girona, manen les normes que dicti la Generalitat, que deixarà que no se sobrepassi el 50% de la capacitat. En el cas de l'ACB, les regles les marca el Consell Superior d'Esports (CSD), que, tal com passa amb la lliga de futbol, no permet encara que hi entri ningú, i encara menys amb el creixement actual en algunes zones de l'estat.

Això sí, en la reunió telemàtica d'ahir també es va dir que caldrà seguir l'evolució per decidir si durant les properes setmanes es deixa entrar una quantitat de públic, ni que sigui simbòlica. L'ACB ja va presentar la setmana passada un protocol força rígid per a tot el personal i mitjans de comunicació que han de cobrir els partits, i ara n'hauria de crear un altre per als aficionats. De fet, segons informava ahir la Cadena Cope de València, l'equip de la Font de Sant Lluís és dels que ha demanat amb més vehemència l'aixecament d'algunes restriccions. Es basa en el torneig que s'hi organitza ara i també en com de bé va anar la fase final de l'ACB, el juny.



Un altre context

També és cert que els esdeveniments a l'Estat espanyol han canviat força des de llavors. El 19 de juny, el Baxi va presentar la seva campanya d'abonats. Eren moments de plena desescalada en què s'esperava que l'estiu donés una treva a tothom i s'arribés a l'inici de la tardor amb la possibilitat d'admetre públic al pavelló. En aquell moment, el president Sàez va parlar del 50% de la capacitat i que els abonats tindrien prioritat respecte dels altres aficionats. Amb aquesta voluntat es pretenia acostar-se al sostre de socis i superar els 3.500.

Els últims mesos, però, han provocat rebrots i cada cop es veia més clar que s'hauria de començar la lliga amb la graderia buida. Els darrers dies, alguns aficionats han fet córrer per xarxes socials suposades clàusules del contracte d'abonament en què s'afirmava que, en els casos de força major pels quals s'hauria de tornar diners als abonats, no estaven inclosos tots els derivats de la pandèmia, la qual cosa va contribuir a fer créixer el nerviosisme.

Un cop l'ACB ha aclarit les normes del joc, ara el Baxi avui haurà d'informar a tothom dels passos que caldrà seguir en mesures econòmiques compensatòries.