Objectiu de 500 socis per al nou CE Manresa

En un intent d'engrescar més aficionats al futbol, la junta directiva del CE Manresa ha iniciat una campanya de captació de socis amb un repte clar i concret: arribar als 500 associats aquesta mateixa temporada.

Per això, el club vol potenciar dos col·lectius molt específics, el del jovent (de 18 a 25 anys) i el dels exjugadors i exentrenadors que en un moment o altre han tingut vinculació amb l'entitat. En el primer cas, els joves de 18 a 25 anys només hauran de pagar 25 euros per tots els partits del calendari de Tercera Divisió amb l'anomenat carnet ManresaNextGeneration (els més joves de 18 anys tindran l'entrada de franc al Nou Estadi segons decisió de la junta).

Pel que fa a les persones que han estat relaciones amb el CE Manresa, sobretot exjugadors i exentrenadors de qualsevol categoria i moment de la història de l'entitat, s'ha creat el carnet anomenat de col·lectius, que també està adreçat a familiars dels jugadors del primer equip i de tot el futbol base (parelles, pares, germans, etc.) i també a empreses col·laboradores; en aquest cas el preu serà també molt assequible, de 30 euros. Es mantenen les tradicionals categories de socis jubilats (45 euros), numerari (65 euros) i protector (130 euros).

Ahir a la tarda al Nou Estadi del Congost es va fer la presentació de la campanya amb la presència de la majoria dels components de la junta directiva, encapçalada per la presidenta, Rut Guerrero. Van estar acompanyats per l'exentrenador Josep Lluís Ruiz, els exjugadors Roger Pont (màxim golejador de la història del club) i Francesc Ribalta, i també de l'actual tècnic Ferran Costa i dels futbolistes del primer equip Izan Checa i Erik Rafael, el darrer en arribar, procedent del Mallorca B. Tots ells s'han adherit a la campanya.

El directiu Francesc Sòria va ser qui va fer la presentació de l'acte, i va parlar precisament de l'interès que té el CE Manresa per acostar el jovent al Nou Estadi: «Per poc més d'un euro per partit podran veure els enfrontaments del nostre primer equip. A més a més tindran com a objectiu dues invitacions per anar a les instal·lacions del CT Manresa. En aquest sentit estem treballant amb altres entitats perquè puguin rebre altres regals. Volem més joves al Congost, coincidint en una temporada en la qual la plantilla també és molt jove». Sòria va apuntar que «només aquest estiu hem sumat 72 nous socis. Sortíem inicialment amb 270 de la temporada passada, tot i que molts no havien pagat. En aquest sentit ens fa molta il·luisió recuperar la vinculació d'exentrenadors i exjugadors i que a la vegada ens donin un cop de mà. En el seu cas, per cada carnet tindran un obsequi del club».

El CE Manresa ha jugat tres partits de pretemporada al Nou Estadi, amb el Terrassa, el Badalona i el Terrassa. «Estem molt contents de l'afluència d'aficionats, amb una mitjana d'uns 430. Sí que és veritat que som a l'estiu i l'entrada era de franc, però en fem una bona valoració. Volem aconseguir-ho també en els partits de lliga», ha afegit Sòria.

Les vies per fer-se soci són les habituals. Presencialment a les oficines del club a les tardes, per e-mail, per telèfon (93 872 99 23), o per un link directe del programa anomenat Playoff.