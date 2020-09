Uns 2.500 pilots afronten aquest cap de setmana la vuitena edició de la Rider 1000

Un any més la Rider 1000 torna en escena amb ganes de demostrar que és un dels esdeveniments motociclistes no competitiu més ben valorats. Aquesta serà la 8a edició i Motoclub Manresa i Pep Requena, responsable i artífex d'aquesta prova, s'han encarregat de fer encaixar les noves normatives anti-covid complint així amb totes les garanties.

El total de participants seran uns 2.500 repartits en les diferents sortides que són la 1000, 700, 500 300 km. L'esdeveniment començarà al pàrquing del Congost a partir de les 6 del matí de dissabte i els pilots aniran sortint de forma esglaonada en grups de 6. Els corredors disposaran d'unes 22 hores per completar tot el recorregut. Per tant, cap a les 6 de la tarda de diumenge es farà el tancament de la prova.

Per aconseguir el pin que certifica haver completat tot l'itinerari, els participants hauran de passar per 11 punts de pas que estan repartits per tot el recorregut fins arribar a la meta, que és al mateix punt de sortida.

Com cada any els organitzadors han col·locat els famosos 'punts màsters' per tot l'itinerari i que els pilots mes intrèpids hauran de trobar i segellar-los en la seva targeta de control de pas.