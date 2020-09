El Cadí La Seu-Saragossa que s'havia de jugar dissabte queda ajornat per la covid

Urgellenques i aragoneses ja es van enfrontar durant la pretemporada, amb una victòria per a cada equip

El partit que havia d'encetar la Lliga Femenina aquest dissabte, dia 19, a les vuit del vespre a la Seu d'Urgell entre el Cadí la Seu i el Casademont Saragossa ha estat ajornat aquest divendres per la Federació Espanyola de Bàsquet per "resultats heterogenis" de les mostres en les proves fetes als equips abans de començar la competició. Segons el Twitter del Cadí, el duel s'ajorna per "indisposició" de les basquetbolistes visitants.

A més del Cadí-Casademont Saragossa també han quedat ajornats el Campus Promete-Quesos el Pastor i l'Al-Qázeres-Araski pels mateixos motius. El partit de la Seu havia d'estrenar la tornada progressiva a les graderies dels aficionats urgellencs. En concret, 220 podrien ser a les graderies .El Sedis haurà d'anunciar ara si seran ells mateixos els que podran presenciar el proper partit a casa. No s'ha indicat en quina data es jugarà el Cadí-Saragossa.