Diferents criteris de Salut fan confinar l'equip del Mollerussa i no el de l'Igualada

La història comença el dijous dia 10. Partit amistós entre el Mollerussa i l'Igualada que acaba amb empat a zero a terres lleidatanes. L'endemà, un jugador dels anoiencs informa que podria tenir símptomes de covid-19 i, després de passar els preceptius PCR, es descobreix que ell i dos companys més tenen el virus. L'Igualada, seguint el protocol, n'informa el rival i, immediatament, aïlla quatre jugadors que solen formar un grup durant tot l'any i atura els entrenaments fins que tota la plantilla es faci les proves.

Els testos serològics que se'ls van practicar van demostrar que la resta de l'equip havia donat negatiu i, per tant, va poder tornar els entrenaments amb les úniques baixes dels aïllats. A la regió sanitària central no es considera contacte directe enfrontar-te en un partit de futbol.

A Mollerussa no va passar el mateix. Sense haver passat les proves, tota la plantilla de l'equip del Pla d'Urgell va ser obligada a confinar-se per decisió del cap d'epidemiologia de Lleida, Pere Godoy. En aquesta regió sanitària, sí que es considera que compartir un partit de futbol és estar en contacte directe. I per reblar el clau, els àrbitres. Tots tres pertanyen a la regió lleidatana. Doncs no han de fer confinament perquè la mateixa autoritat sanitària considera que ells no són contacte.



Demanant uniformitat

Mentre l'Igualada explicava ahir a les xarxes socials tots els procediments i la transparència que mostra des del primer dia, fins i tot quan van registrar un altre positiu, el 31 d'agost, i van aturar els entrenaments i els partits, el president del Mollerussa, Jaume Vallverdú, es queixava a Regió7 «de la disparitat de criteris. Fins i tot tenim jugadors de l'equip que no són de Mollerussa i no han estat cridats pel CAP per fer-se les proves PCR. Aquests no han d'estar confinats, en canvi els altres sí».

Aquest fet «pot provocar que els jugadors estiguin catorze dies tancats a casa, amb els maldecaps que suposa en l'àmbit laboral i també per a nosaltres a l'hora de reestructurar els entrenaments dels altres equips, ja que alguns jugadors els feien d'entrenadors».

El Mollerussa ha agraït a l'Igualada que li hagi prestat testos serològics per fer les proves als seus jugadors. Fins i tot Vallverdú explica que «tenim una opinió del responsable de la regió de Barcelona que diu que no som contacte directe». A Lleida no pensen igual.