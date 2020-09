La Selènika no es disputarà aquest diumenge per culpa d'un canvi en l'itinerari

Un canvi en un tram de l'itinerari del recorregut de 74 quilòmetres ha fet impossible la celebració de la Selènika d'enguany, una competició ciclista que havia complert amb tots els requisits i que tornav al calendari, fidel a la seva cita. Segons ha informat aquest divendres l'organització, la variació del pas per Cabrianes, que no es pot fer perquè hi ha obres per la construcció del nou pont, i la nova idea de passar pel costat d'Artés i dirigir-se al Pla de les Tàpies, no ha estat ben acceptada pel Servei Català de Trànsit, que addueix que aquesta variant s'hauria hagut de comunicar amb més temps. Per tant, la cursa no es pot fer demà.

Ahir, els integrants de l'organització, la Penya Ciclista de Navarcles, s'han de reunir aquest divendres per decidir si passaven la cursa al proper cap de setmana o la deixen estar per a aquesta edició, per a la qual havien esmerçat molts esforços per tal de poder seguir amb tot el protocol establert.

De fet, a mitja setmana els organitzadors havien explicat a aquest diari que havien arribat als 436 inscrits, dels quals divuit eren dones, i que tot i que segurament l'estat de forma dels participants no podria ser el mateix que si haguessin anat fent totes les curses de la temporada, que es van haver de suspendre per culpa de la pandèmia. De tota manera, la inscripció, propera als 500 corredors, que era el límit que s'havia posat la Penya Ciclista de Navarcles, deixava clar que hi havia ganes de fer la marxa i de demostrar en quin estat de forma estava tothom. De moment, no podrà ser. Per trobar més informació, a xarxes socials o a www.selenika.com.