El CG Puigcerdà s'emporta la lliga dotze anys... i mig després

El Club Gel Puigcerdà ha hagut d'esperar mig any per disputar la final de la lliga a la qual tenia dret, però n'ha tret tot el partit possible. La formació de Salva Barnola, que ja havia vençut per 5-2 a casa en el primer partit de la final del campionat corresponent a la temporada passada, ha tornat a guanyar aquest dissabte al migdia per 4-6 a la pista del Txuri Urdin i no farà falta jugar el tercer per determinar el guanyador del titol. És la sisena lliga de la història de la formació groc-i-negra ni la primera des del 2018. Ha calgut esperar dotze anys... i mig.

El partit d'aquest dissabte s'ha decidit al darrer període. Tret de l'1-0 inicial, anotat per Matyas Larrañaga als sis minuts, els catalans no han anat en cap moment al darrere al marcador i s'han avançat mitjançant dos gols de Prokop i de Morer. Abans del primer descans, però, Lasuen ha batut Törnqvist i ha igualat a dos gols.

En el segon període, dos gols gairebé seguits, de Morer pels visitats i de Juan Muñoz per als donostiarres, han deixat les coses tal com estaven, però una altra anotació de l'eslovac Prokop ha permès arribar al CG Puigcerdà per davant als últims vint minuts. En aquests, novament Ramon Morer ha tornat a donar dos gols de diferència als ceretans i, malgrat que el canadenc Gallagher ha reduït la diferència quan encara faltaven quinze minuts per jugar i s'ha patit fins al final, l'anotació final d'Ander Arrarás a l'últim minut ha permès lligar el títol al Puigcerdà, que segur que ho celebra, tot i que caldrà veure amb quins protocols.