El CE Manresa guanya al camp de l'Europa i el CF Igualada empata a fora abans de jugar de nou avui

El CE Manresa va aconseguir una victòria de prestigi ahir en la seva preparació per a la nova temporada, que ha de començar de manera oficial d'aquí a quatre caps de setmana. Els jugadors de Ferran Costa van vèncer per 1-2 al camp de l'Europa, el Nou Sardenya, en un partit en què hi podia haver públic, gràcies a l'encert del seu últim fitxatge, Erik Rafael, autor dels dos gols.

Així, els manresans es van avançar aviat, quan l'exjugador del Mallorca B va anotar al minut 15 en aprofitar un rebot en la defensa. Els barcelonins van igualar dos minuts més tard amb una rematada en planxa de Cano i, quan semblava que tot acabaria en taules, novament Erik Rafael va anotar en l'últim minut amb la col·laboració del porter Sergio.

Pel que fa a l'Igualada, va empatar a 2 un partit que perdia per 2-0 a la primera part al camp de la Pobla de Mafumet. Dos gols gairebé consecutius a l'inici de la represa van establir la paritat per als homes de Marc Cabestany.

Avui tornen a jugar tots dos equips. El CE Manresa ho farà al camp del San Cristóbal, a porta tancada, a partir de les 19.30 hores, i els igualadins visiten a les sis de la tarda la Fundació Cornellà.