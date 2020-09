El CG Puigcerdà guanya la lliga dotze anys... i mig després

Les coses no són com comencen, sinó com acaben. Aquesta és la màxima que pot extreure el Club Gel Puigcerdà d'una temporada que va començar amb mal peu ara fa un any, que s'ha allargat més que cap altra i que ha finalitzat de la millor manera. El conjunt groc-i-negre va aconseguir el sisè títol de lliga de la seva història en derrotar el Txuri Urdin per 4-6 en el segon partit de la final, disputat ahir a Sant Sebastià. Els homes de Salva Barnola ja s'havien imposat la setmana passada a casa per 5-2 i, per tant, no farà falta un tercer enfrontament, que hauria arribat avui.

Els cerdans trenquen una dinàmica de dotze anys sense guanyar el títol, que en realitat són dotze i mig perquè aquesta eliminatòria s'hauria hagut de disputar el mes de març passat, just el cap de setmana en què va arribar l'estat d'alarma.

Ja aleshores, el tècnic avisava que l'equip havia anat creixent. De les derrotes inicials, provocades en part per les baixes a la plantilla de la tardor passada i la impossibilitat d'entrenar-se tots junts, es va passar a poder comptar cada cop amb més jugadors. Primer va fer falta evitar l'última posició de la lliga regular. Un cop aconseguit, calia eliminar el millor equip d'aquesta fase, el Barça, amb el factor pista en contra, i es va aconseguir. La tercera pota del banc va ser derrotar l'equip que havia vençut el Puigcerdà en les finals dels dos últims anys. Cada cop s'hi era més a prop, i ahir va arribar el moment.



Molta igualtat

Va ser en un partit que va començar de manera trepidant i que va tenir moltes alternatives. Matyas avançava els bascos, però l'eslovac Juraj Prokop igualava tot seguit amb assistència de Granell. A més, el Puigcerdà es va avançar mitjançant Ramon Morer, en un gol que permetia puntuar Giménez i Prokop, però Lasuen deixava l'empat a dos gols en el primer descans.

En el segon, Morer i el local Juan Muñoz van marcar gairebé un dar-rere de l'altre, però Prokop va desequilibrar el partit de nou amb assistències de Granell i Sarmiento. El moment clau va ser a l'inici de l'últim terç, quan el tercer gol de Morer, a passades de Prokop i de Boronat, atorgava per primera vegada avantatge de dos gols als visitants.

De tota manera, el partit no estava acabat i el canadenc Gallagher situava un amenaçador 4-5 quan faltaven quinze minuts. El Puigcerdà va saber patir i, ja en l'últim minut, amb el Txuri jugant a la desesperada, va arribar el xut sense porter d'Ander Arrarás que va desfermar l'eufòria en els nous campions.