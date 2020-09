«El CG Puigcerdà és ara ben viu, es palpa una alegria que fa uns anys no hi havia»

De jugador a tècnic. Barnola formava part de l'equip que va aconseguir la darrera lliga per al conjunt de la Cerdanya ja fa dotze anys. Ara ha repetit la gesta des de la banqueta

Un tècnic de la casa, Salva Barnola, ha estat un dels artífexs del títol de lliga aconseguit aquest dissabte pel CG Puigcerdà, el club de la seva vida, en superar el Txuri Urdin en el segon partit de la final corresponent a la temporada passada (per la covid-19 es va haver d'ajornar el març) a la pista dels bascos (4-6). Barnola, que va jugar 28 temporades amb els ceretans, disset amb el conjunt sènior, també va vestir la samarreta de la selecció espanyola. Va començar a dirigir el primer equip del CG Puigcerdà el 2016 i aquesta és la seva cinquena temporada a la banqueta dels de la Cerdanya. Ha tingut el suport tècnic d'un altre exjugador, Daniel Hilario.



Es dona el cas que feia dotze anys que el CG Puigcerdà no aconseguia la lliga. Va ser la temporada 2007-08 quan Salva Barnola encara era jugador de l'equip. Quines diferències hi ha en les sensacions entre ser el capità i ara l'entrenador?

No té punt de comparació. Com a capità tens unes responsabilitats molt concretes, com ara motivar els companys a la pista, però com a tècnic, la veritat, és que ho passes molt malament, amb molts nervis des de la banqueta en la tasca de dirigir l'equip.

Aquest títol és la recompensa d'uns anys anteriors de molta feina fosca?

La veritat és que fa quatre anys que vam iniciar un projecte en un moment difícil per a l'entitat. Teníem molts pocs recursos i fins i tot havíem d'anar a buscar a casa seva exjugadors per formar un equip per fer els desplaçaments. La veritat és que darrerament la gent s'hi ha abocat i ara el club està en un molt bon moment. La temporada anterior havíem perdut la final contra el mateix Txuri i ara ha arribat el premi. El que tocarà ara és saber gestionar l'etiqueta de favorits.

Aquesta lliga aconseguida dissabte és la corresponent a la temporada 2019-20, que es va haver d'ajornar el març per la pandèmia. En aquell moment, el CG Puigcerdà havia donat la sorpresa superant el Barça a les semifinals. Aquell triomf va ser la clau de l'èxit que ha vingut ara?

Jo penso que no. Sí que és cert que el Barça era un equip molt poderós, però nosaltres, en guanyar el primer partit a casa nostra, ens va donar molta confiança i, tot i que ells van empatar la sèrie, el tercer enfrontament va ser nostre. Estàvem en un punt dolç, tant físicament com mentalment, i també en aquell moment crec que hauríem pogut guanyar de no haver estat pel confinament.

I ara fins i tot el CG Puigcerdà ha arribat reforçat.

La veritat és que hem mantingut tota la plantilla i hem fet tres bons fitxatges estatals. També el Txuri portava dos bons canadencs, tot i que al meu entendre ha notat molt la baixa del porter Ander Alcaine, crec que el millor que ha tingut la lliga espanyola en la seva història. Això ha estat un punt a favor nostre.

I ara queden dos títols més per jugar-se, la lliga d'aquesta temporada i la Copa.

És així. Dimarts tornem als entrenaments ordinaris perquè el nostre repte és continuar gua-nyant. El cap de setmana ja arranca la lliga d'enguany.

Com està afectant la covid-19 l'hoquei gel a Puigcerdà?

Hi ha espònsors que retiren la seva col·laboració, la gent no pot omplir el pavelló pels protocols, quan segur que seríem més de mil persones. Però, tot i això, mirarem de tirar endavant. Ara el club és ben viu, es palpa una alegria que fa uns anys no hi havia. Econòmicament no estem per tirar coets, però qualsevol col·laboració, per petita que sigui, serveix. Un bon indicatiu del moment del CG Puigcerdà és que s'han fet un centenar de socis nous.

I l'hoquei gel base, funciona?

Entre l'escola i les categories inferiors hi ha més d'un centenar de nois i noies que practiquen l'hoquei gel. Un dels avantatges d'aquest esport és que es pot practicar en qualsevol època de l'any.