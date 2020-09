La covid no atura 2.000 motos en una reixida Rider 1000

L'èxit de les edicions anteriors s'ha repetit en la vuitena Rider 1000, malgrat els condicionants per la pandèmia. Moto Club Manresa ha acollit més de 2.000 pilots –en concret 2021– el cap de setmana en aquest esdeveniment motociclista no competitiu per recórrer rutes arreu de Catalunya. Enguany, a banda de la prova original de 1.000 quilòmetres i la de 700 que ja es va organitzar l'any passat, s'hi han afegit traçats de 500 i 300 quilòmetres per convocar corredors de tots els nivells.

A primera hora del matí de dissabte, el pàrquing asfaltat de la zona esportiva del Congost va ser l'escenari de les sortides de pilots, molt esglaonades, per tal d'evitar taps i aglomeracions dels participants de les quatre categories. Aquesta va ser una de les estratègies de Moto Club Manresa i del director de la prova, Pep Requena, per seguir els protocols més adients anticovid-19, i que es van anar complint sense interferir en el desenvolupament normal de la prova al llarg del dia.

En el recorregut més llarg, una de les novetats era el pas per la zona del Vallespir (Catalunya Nord), per colls com el de Tapis, d'Ares, d'Arles i de Prats de Molló, que van fer les delícies dels pilots. Els punts de pas del traçat de 1000 quilòmetres van ser: Manresa, Sant Hilari Sacalm, les Preses, Cortsaví, les Preses, Prats de Lluçanès, Castellar de n'Hug, Montmajor, Bassella (Museu de la Moto), Sant Oïsme, Guissona i Manresa. Com a curiositats destacables, la participació de corredors de nacionalitat francesa, italiana i belga; també es va constatar la participació d'algunes motos elèctriques. El darrer pilot de la Rider en arribar de nou a la zona esportiva del Congost va fer-ho a les 6 del matí de diumenge, després d'unes 22 hores de pilotatge sobre la moto.

Moto Club Manresa ha fet un balanç molt positiu d'aquesta Rider 1000 i ja pensa en la novena edició.