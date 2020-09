Gerard Checa comandarà la directiva de la Pirinaica els propers quatre anys

El jove Gerard Checa és el nou president de la junta directiva de la Pirinaica després que, en assemblea, els socis de l'entitat el ratifiquessin aquest cap de setmana. La seva ha estat l'única candidatura presentada, amb bona part dels directius que tenia Manel Artero, l'anterior president, que va dimitir fa força setmanes.

Així, Checa tindrà al seu costat Eduard Ferrer com a vicepresident, Xavier Pujol com a tresorer, Antonio Arellano com a secretari i, com a vocals, Carlos Lobato, Javier Giménez i José Sebastián. Seran col·laboradors Juan Antonio Vera, Juan Simón, Sara Rodríguez, Cristian Forcada i Aaron Garcia.

L'assemblea extraordinària va tenir lloc dissabte a l'aire lliure pels protocols de la covid-19 al municipal de la barriada Mion.