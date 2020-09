Peñarroya posa contra les cordes el Barça, però perd

El Barça de bàsquet segueix comptant els seus partits per finals igualats, però ahir li va sortir cara. Va derrotar el San Pablo Burgos (89-86) en un partit que no es va decidir fins a l'últim segon i que va tenir una jugada decisiva. Amb 87-86 en el marcador, després d'un tir lliure anotat per Hanga, quan el Burgos havia empatat en una acció en què els col·legiats havien indicat una tècnica a Jasikevicius, el tècnic local, els visitants tenien cinc segons per aconseguir el bàsquet de la victòria. Però els àrbitres van assenyalar falta en el bloqueig de Rivero a Abrines. El tècnic visitant, Joan Peñarroya, va ser desqualificat amb dues tècniques seguides per les seves protestes.

El Burgos encara va tenir una última opció, perquè Abrines va anotar els dos tirs lliures de les tècniques però va perdre la pilota, però el tir final de Benite era massa llunyà. Abans, els blaugrana van tornar a començar fatal (11-21), però poc a poc va anar entrant en el partit i van arribar al descans guanyant per 45-44 amb dos triples d'Abrines.

A la represa, semblava que s'escapaven definitivament en adquirir dotze punts de diferència, però novament van jugar malament amb el marcador a favor i es va arribar a un final a cara o creu que aquest cop els va sortir bé. Mirotic i Abrines van anotar 22 punts per als locals i Benite, 18 per a l'equip de fora.



Baskonia i Andorra vencen

En el partit de la jornada d'ahir, un triple en l'últim segon de Lucas Vildoza va donar la victòria al Baskonia sobre el València per 76-73. Abans, el MoraBanc Andorra va començar el campionat al màxim i va destrossar un UCAM Múrcia que no va poder fer res per 84-66. Els 16 punts de Hannah i de Dime van ser el millor registre anotador de l'equip local.