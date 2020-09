El pierenc Toni Bou s'imposa a Andorra i té el Mundial cada cop més a prop

Toni Bou, pilot de Repsol Honda Team, es va imposar en la sisena prova del Campionat del Món de trial i recupera els deu punts d'avantatge al davant de la competició. La segona jornada del GP d'Andorra no va ser passada per aigua com sí que ho va ser dissabte, però el terreny encara estava relliscós i amb fang, sobretot durant la primera passada per la majoria de les deu zones del recorregut a Sant Julià de Lòria.

Bou va oferir un gran nivell, va ser més agressiu i assegurador en les zones on era fàcil cometre errors, de manera que va finalitzar el trial amb vint punts sobre el seu principal rival, Adam Raga. El pilot de Repsol Honda Team s'ha endut la quarta victòria de la temporada i té 10 punts per sobre del seu perseguidor quan falten dues proves (un gran premi) per tancar el Mundial de Trial a l'aire lliure. Després de tres esdeveniments consecutius, arriben dues setmanes de descans abans de finalitzar aquest atípic Mundial. La següent i última ronda serà el cap de setmana del 9 a l'11 d'octubre a Lazzate, Itàlia.

El pierenc va comentar al final de la prova que «he anat una mica millor en la primera i segona voltes. Les zones eren difícils i he pogut agafar avantatge. En l'última volta he anat més al límit, per la qual cosa estic molt content amb aquesta victòria. Crec que la clau ha estat la zona 5, on he pogut passar sense errors, mentre que Adam Raga ha marcat 5 punts a cada volta. He estat molt més agressiu que dissabte».