La Federació Catalana de futbol estrena un nou model de lliga de futbol virtual

La Federació Catalana de futbol posarà en marxa a principi de novembre una nova modalitat de competició, la Lliga E-Futbol. Es tractarà d'una lliga regular que es disputarà al llarg d'aquesta temporada 2020/21 en format online. Hi podran participar, de manera exclusiva, fins a 8.000 federats i federades a partir de 12 anys. L'accés es farà a través del perfil personal del Portal del Federat.

Cada participant podrà escollir un equip per competir en aquesta nova lliga virtual, i tindrà l'ocasió de proclamar-se com a millor jugador o jugadora del FIFA 20 de PlayStation a Catalunya. A més, com si es tractés d'una lliga presencial, el calendari de partits serà en cap de setmana. Així mateix, els millors enfrontaments es podran veure per streaming a la nova TV de la FCF, en els nous models Smart TV de Samsung i LG, i a la pàgina web fcf-tv.

La competició tindrà quatre divisions, que s'establiran segons el nivell dels jugadors i jugadores, i constarà de tres fases diferenciades, una primera de classificació, una fase regular i, per acabar , una fase final. En el cas de les semifinals i finals tindran un format presencial, i els guanyadors o gua-nyadores obtindran premis importants. A la vegada, seran guardonats a les Nits dels campions. A la web de la FCF es crearà una secció específica amb tota la informació relacionada amb la nova competició virtual. Properament s'obrirà el termini d'inscripció.