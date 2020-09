Mataró i Calvià, els primers rivals del Manresa i el Sala 5

La Federació Espanyola de futbol (comitè nacional de futbol sala) ha donat a conèixer els calendaris corresponents als diferents grups de Segona Divisió B, on juguen el Manresa FS i el Sala 5 Martorell.

A causa de la pandèmia, i com s'ha fet en altres categories i esports, en cada grup, els equips han quedat dividits en dos subgrups. En el cas del grup 3 de Segona B, i en el subgrup A, hi serà el Sala 5 Martorell amb altres set formacions catalanes i dues de balears, el Calvià i el Gasifred Eivissa. En el cas del Manresa FS està integrat en el subgrup B amb set conjunts de Catalunya i dos de valencians, el Sogorb i el Dénia. La competició, en la seva primera fase, començarà el 24 d'octubre.

Els manresans obriran el foc a casa amb el sempre potent Mataró i el Sala 5 Martorell també com a local rebrà el Calvià. Caldrà veure si ja amb públic o com ara en els amistosos a porta tancada. En la primera fase (deu equips) es disputarà una lliga regular a doble volta. Segons la classificació, es formaran dos subgrups més per a la segona fase; el subgrup C amb els quatre primers de les dues lliguetes inicials i el subgrup D amb els sis restants, tenint en compte que s'arrosseguen els punts d'una fase a l'altra. El primer i segon del subgrup C farà el play-off d'ascens a Segona Divisió i els set darrers del subgrup D baixaran a Tercera Divisió.

Els quatre primers classificats del subgrup C jugaran la Copa del Rei la temporada 2021/22. En principi, també aquesta temporada s'ha de jugar Copa del Rei, però encara no s'han determinat les dates ni tampoc el sistema de competició, tenint en compte el retard en l'inici de les lligues.