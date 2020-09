Les noves pistes d'atetisme d'Igualada reben els catalans sub-18 i sub-20

L'estadi atlètic municipal d'Igualada acollirà en doble sessió de dissabte i diumenge, tant al matí com a la tarda, les proves corresponents al Campionat de Catalunya sub-18 i sub-20, tant individuals com de relleus, organitzats per la federació i pel CA Igualada Petromiralles. D'aquesta manera es reprèn l'organització de competicions oficials en la remodelada pista sintètica anoienca, després de més de mig any d'inactivitat per la pandèmia.

Les proves, que acolliran atletes nascuts entre el 2001 i el 2004, es disputaran a través de finals directes i, per entrar a l'estadi, els participants hauran de passar els controls preceptius i respectar les normatives anticovid. El públic general no hi podrà accedir. Només podrà accedir-hi l'entrenador autoritzat per cada atleta, sempre que no se superi l'aforament. Aquests tècnics s'hauran de situar en la grada principal, en files alternes i en seients separats. Tots els atletes hauran d'arribar com a mínim una hora i mitja abans de la seva prova i hauran de marxar de la instal·lació immediatament després. Tampoc no hi haurà vestidors i només s'obriran els lavabos.

Les proves començaran dissabte a les nou del matí i s'acabaran a tres quarts de set de la tarda. Gairebé hi haurà el mateix horari per a les competicions que es facin diumenge.

En la presentació dels campionats, que es va fer ahir a Igualada, el vicepresident de la federació catalana, Josep Maria Antentas; el president del CA Igualada, Lluís Cañamares, i la tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Patrícia Illa, van destacar l'esforç que s'han fet els últims anys per renovar el tartan. També van remarcar que s'hi ha pogut instal·lar la recta coberta, que inclou una pista per a entrenament de velocitat i tanques i un fossar per al salt de llargada, a part d'un espai per al salt d'alçada, l'única que hi ha a Catalunya a part de la del CAR de Sant Cugat. A més, hi ha previst que el mes que ve s'acabi la renovació del ter-ra de tota la instal·lació i d'alguns equipaments del gimnàs, que la pandèmia la va aturar.