David Checa té molt difícil revalidar el títol a Portugal

Al circuit portuguès d'Estoril, a prop de Lisboa, es disputaran demà dissabte les 12 Hores d'Estoril, darrera prova del Campionat del Món de Motociclisme en l'especialitat de resistència, en una temporada marcada pel desgavell provocat per la pandèmia, amb un calendari de només cinc curses. Hi ha hagut anul·lacions, i, en el cas de la prova d'aquest cap de setmana a Portugal, supleix la tradicional Bol d'Or, que va ser anul·lada en no poder vendre entrades als aficionats. A les 12 Hores d'Estoril tan sols hi participaran 23 equips, 15 del campionat EWC i 8 de superstock.

El pilot santfruitosenc David Checa, que forma part de l'equip Webike SRC Kawasaki France Trickstar, actual campió mundial, tindrà molt difícil revalidar el títol perquè es troba a 47 punts de la formació que lidera la classificació, el Suzuki Endurance Racing Team. La formació de Checa també té al davant tres equips més de fàbrica: FCC TSR Honda France, YART Yamaha, BMW Motorrad World Endurance Team.

Així, la general és encapçalada pel Suzuki Endurance Racing (FRA) amb 127 punts, seguit de FCC TSR Honda France (JPN) amb 87 , Yart - Yamaha (AUT) amb 82, BMW Motorrad (BEL) amb 82 i Webike SRC Kawasaki (FRA) amb 80 (equip de David Checa). Les 12 Hores d'Estoril s'iniciaran el dissabte 26 de setembre a les 8.30 h, hora local (2/4 de 10 del matí hora catalana).