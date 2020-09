Els equips d'hoquei d'Igualada podran jugar amb un terç de la capacitat de les Comes

Els dos equips sèniors d'hoquei patins de la capital de l'Anoia, l'Igualada Femení HCP i l'Igualada HC Rigat, podran iniciar les seves respectives lligues a la màxima categoria amb públic a les grades de les Comes. L'Ajuntament de la ciutat ha establert que la capacitat sigui un 1/3 de la capacitat total, sobre els 350 aficionats. Això sí, seguint tot un seguit de protocols establerts com el registre de les dades personals, la distància de seguretat, la mascareta i la presa de temperatura.

El president de l'Igualada HC Rigat, Manel Buron, ha comentat que «nosaltres només podrem permetre l'entrada de 350 seguidors, i tenim 500 abonats. No podrem fer res més que deixar entrar el primer que arriba. Properament disposarem d'una aplicació per la qual els socis hauran de fer la reserva de la seva localitat 24 hores abans del partit; si no queda ple, es posaran entrades a la venda». L'Igualada HC Rigat debuta aquest dissabte a l'OK Lliga, a casa, a les 20.30 h, davant el potent Liceo de la Corunya, equip que la temporada passada, incompleta per culpa de la covid-19, va quedar segon classificat.

El conjunt igualadí ha jugat darrerament dos partits de preparació (a banda dels de la lliga catalana), va caure 1 a 3 amb el Reus i va superar el Capellades 6 a 0.

Pel que fa a la competició europea, la WSE Cup, els de Francesc Linares han de jugar el novembre amb l'equip suís de l' Uttigen, però Buron apunta que «ara mateix a Suïssa per entrar-hi has de fer catorze dies de quarantena. Se n'està parlant, però no sé què passarà amb aquesta eliminatòria».

L'Igualada Femení HCP obrirà el retorn a l'OK Lliga diumenge a les 12.15 h davant un dels conjunts més potents de la competició, el Palau Plegamans, recentment vencedor de l'OK Lliga Catalana. Les noies de Toni Aranda són conscients de la superioritat de les jugadores vallesanes, però, tot i això, intentaran posar en dificultats un gran conjunt. Es dona la casualitat que la temporada passada, el darrer partit de les igualadines abans de l'ascens va ser davant del Palau de Plegamans B, a Nacional Catalana, amb triomf anoienc per 2 a 4.