El Cadí espera debutar amb èxit a la pista d'un Araski que es voldrà refer

El Cadí la Seu havia de debutar dissabte passat a la Lliga Femenina en un partit especial a la seva pista, amb pocs aficionats, contra el Casademont Saragossa. Però els casos positius del rival el van deixar sense estrena i ara es troba amb una altra realitat, la d'estrenar-se a la competició fora de casa, a Vitòria, contra l'Araski avui a les vuit del vespre.

El duel és doblement perillós per a les urgellenques, ja que a la qualitat del rival cal afegir que les basques venen de perdre de manera sorprenent el primer dia, contra l'Al Qázeres per un rotundíssim 78-62, i voldran refer-se a casa per no despenjar-se des de l'inici.

Abans del partit, el tècnic urgellenc, Bernat Canut, va declarar que «la lliga, en general, serà duríssima cada setmana, com estem veient en tots els partits. L'Araski és un equip que coneixem bé i molt intens, i ens posarà les coses molt difícils. Que perdessin demostra que altres equips fan les coses molt bé».

Per la seva banda, Ariadna Pujol tampoc no es refia de les vitorianes. Creu que a Extremadura «no van mostrar tot el seu potencial i haurem d'estar preparades». També considera «frustrant» no haver debutat encara, però considera els positius «naturals».