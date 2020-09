El CE Manresa torna a il·lusionar en derrotar un altre equip de Segona B

El Centre d'Esports Manresa continua mostrant bones sensacions en la pretemporada, i ahir va derrotar el seu segon adversari de Segona Divisió B. Després d'haver guanyat el Badalona per 3-1 setmanes enrere, ahir els homes de Ferran Costa es van imposar per 2-0 a l'Olot i avui tornaran a jugar, aquest cop a fora, contra un adversari un nivell superior, L'Hospitalet, que va ascendir el mes passat en derrotar en el partit decisiu el Terrassa, que, precisament, entrena l'actual tècnic manresà. El duel d'avui serà a fora, a porta tancada, a les 19.30 hores.



Gol en el tram inicial

Els primers quinze minuts de partit van ser d'equilibri, però amb més arribades del Manresa, que oferia a la seva afició, que havia rebut un entrepà de botifarra a l'entrada previ pagament de cinc euros, un bon ritme de partit. Al minut 7, Erik Rafael va llançar bé una falta llunyana que el porter Batalla va refusar amb la punta dels dits a córner. Va ser al quart d'hora de joc quan Noah va rebre una passada llarga, va guanyar l'esquena a un dels centrals i, davant de la sortida del porter, li va fer una vaselina per aconseguir l'1-0.

El partit es mantenia obert i al minut 26 va arribar la millor ocasió per a l'Olot. Va ser després d'una errada d'Amantini. Julià li va prendre la pilota i es va presentar tot sol davant de Vito, però el porter dels bagencs va aturar la rematada amb els peus. El rebuig va tornar a Julià, que va tornar a provar-ho amb el cap, però la pilota va anar a les mans de Vito en aquesta ocasió. Poc després, Erik Rafael va estar a punt de marcar el segon gol del Manresa, però no va poder aconseguir-ho. Fins al descans, el Manresa va mantenir a ratlla l'Olot i no hi va haver perill.

El Manresa va sortir al camp amb el mateix onze i Erik Rafael va posar a prova el porter suplent, Pol Ballesté, amb un xut molt col·locat des de fora de l'àrea en el primer minut que el va obligar a fer una gran aturada.

L'Olot va posar una marxa més en el tram inicial de la represa i va disposar de dues bones ocasions mitjançant Escoruela.La primera va arribar al minut 52, però Amantini va rebutjar des de la línia de gol; la segona va ser una volea, al minut 55, que va poder rebutjar Vito, que ahir s'enfrontava al seu exequip.

Als vint minuts, el partit es va tornar a igualar i el Manresa va tornar a sovintejar l'àrea rival. Primer va ser amb un xut intencionat d'Izan Checa, que va sortir per damunt del travesser, i sis minuts després amb el segon gol, en un fort xut del mateix jugador.

Després del segon gol, els manresans van treballar molt bé per contenir els últims atacs de l'equip garrotxí i va acabar amb una nova victòria, la quarta de la pretemporada, que, unida amb tres empats, fa que el CE Manresa no conegui la derrota.