Els esports d'interior en equip dubten de si es podrà competir

Si per als clubs de futbol, com va explicar Regió7 la setmana passada, ja és complicat seguir tots els protocols necessaris per evitar la propagació del virus entre els seus practicants, on es rebla el clau és en les disciplines que es disputen en un pavelló. Les condicions de contagi es multipliquen en espais tancats, per molt que es vulguin ventilar i desinfectar, i l'arribada de les baixes temperatures d'aquí a unes setmanes encara fa més inviable la ventilació que es pot mantenir ara. Per això, en molts casos es dubta que les competicions puguin desenvolupar-se en condicions de seguretat, i encara més en les categories de base, amb escolars que no poden mantenir els mateixos grups estables que tenen a l'escola.



Contacte essencial

I dins d'aquestes pràctiques, n'hi ha de més perjudicades que d'altres. Per exemple, en esports com el bàsquet, l'handbol i ja no diguem el judo i altres arts marcials, el contacte és intrínsec a la disciplina i, per tant, no es pot evitar. Tenint en compte les condicions de distanciament social que les autoritats sanitàries exigeixen des de l'inici de la pandèmia, aquests ambients, units al fet de jugar a pista coberta, són perfectes per no poder-les seguir fil per randa.

Així, en aquestes especialitats de moment s'ha intentat evitar el contacte. Que faci pocs dies que ha començat l'escola també ha provocat que no es vulgui barrejar una gran quantitat de persones en cada grup i que les pràctiques que s'hi estiguin fent fins ara van més encaminades al joc o al moviment individual que no pas al col·lectiu. Però les xifres actuals de la pandèmia, que són dolentes, semblen més fortes que els intents que duen a terme tots els clubs i entitats per fer realitat tot el que exigeixen els protocols.

En altres esports, com el futbol sala o l'hoquei patins, el contacte físic no és tan perllongat però també existeix i també es juga a pista coberta. Ja han començat a disputar partits amistosos i s'estan seguint totes les pautes de desplaçaments individuals i que, en molts casos, els pares no puguin entrar als pavellons ni als entrenaments, ni als partits. Però sembla difícil pensar que siguin suficients.



Quan arrenqui la temporada

De moment, les temporades no començaran fins a l'octubre. En alguns casos, com en el bàsquet, s'han ajornat una setmana més. Ja hi ha veus que admeten que no veuen la manera com es pot competir en totes les categories, com es pot preservar la seguretat de tothom en instal·lacions tancades que, en molts casos, estan sobreexplotades en llargs caps de setmana en què hi actuen molts equips. Caldrà més personal per desinfectar-ho i netejar-ho tot, i ja no diguem si els ajuntaments, que al final tenen l'última paraula, permeten públic a la graderia. De moment, com a mínim, els joves jugadors es poden moure, ni que sigui només entrenant-se i no competint, esperant que el panorama s'aclareixi. Però no sembla que això hagi de passar aviat.