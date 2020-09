Amenaça taronja per al segon partit a casa

Només tres dies després de caure contra l'Obradoiro a casa, el Nou Congost es tornarà a vestir de porta tancada per rebre el València Basket. L'equip de Jaume Ponsarnau, que ha perdut en les dues últimes visites al feu manresà, arriba a la cita després d'oferir una bona imatge divendres contra el MoraBanc Andorra, sobretot a l'últim quart (91-76), i amb un arsenal d'armes que converteixen la seva plantilla, segurament, en la més completa de la seva història. La segona participació seguida a l'Eurolliga l'obliga a aquesta profunditat.

El partit d'avui es presenta 26 hores més tard del previst, perquè els casos de coronavirus del MoraBanc van provocar una caiguda de fitxes, com les del dòmino, i que l'enfrontament del Congost es traslladés a avui. Pot no ser una mala idea haver tingut un dia més de marge per preparar-lo i perquè Pedro Martínez i els seus homes corregeixin errades de la derrota de dijous.



Millores a fer

En la prèvia del partit, un dels jugadors més destacats del Baxi en aquests primers partits, Eulis Báez, va destacar que «cal millorar la nostra defensa individual en l'un contra un» respecte del compromís contra l'Obradoiro. Per al dominicà, «hem de ser més durs i també mirar de tenir més encert a casa». També va explicar que la situació de jugar sense afició és «rara. Aquí l'ambient és molt bo, calent i ens dona molta energia. A més, ara no podem ni protestar perquè els àrbitres senten tot el que diem. Els trobem a faltar i donarem el màxim, malgrat no disposar de la injecció d'adrenalina que ens ofereixen».

Per a qui segur que serà un partit especial serà per a Rafa Martínez, que s'enfronta a l'equip que va deixar fa poc més d'un any després d'onze temporades. El santpedorenc no esperava que la seva tornada fos sense públic, una situació que «fa tenir una mica de nostàlgia d'ells. Esperem que passi ràpid». Respecte del partit perdut contra l'Obradoiro, «va ser en un final a cara o creu, però hem de pensar de fer les coses millor en el pròxim partit, sobretot si haguéssim estat més encertats en el tir. Som a principi de temporada i aquestes coses estan per superar-les. Penso que ho podem fer bastant millor que dijous».

Sobre la plantilla dels valencians, va fer broma en dir que «els conec a ells, però també em coneixen a mi. Per noms i per plantilla tenen un superequip, de les més cares dels últims vint anys. Serà un partit molt complicat però en el qual intentarem competir».

El Baxi, en principi, tindrà tota la plantilla a punt per tercera jornada consecutiva, tot i que caldrà veure en quina situació va quedar el turmell de Makai Mason després d'una revinclada que es va fer en el tram final de l'últim partit. Per al València serà la darrera parada a la lliga abans d'afrontar l'inici de la competició europea, a l'Eurolliga, dijous a casa contra l'Asvel.