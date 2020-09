Un Cadí de llums i ombres s'estrena amb derrota davant d'un encertat rival

Massa clarobscurs va mostrar el Cadí a Vitòria. Les de la Seu s'estrenaven en lliga després d'un primer partit ajornat per dos positius del Casademont Saragossa. I ho van fer davant un Araski escaldat en la primera jornada i que va mostrar un nivell d'encert altíssim. Les urgellenques, quedi clar, van trobar a faltar el poder interior d'una Quinn Dornstauder que continua de baixa per molèsties físiques. Però no només va ser això. Massa dubtes, massa errors no forçats i poca intensitat defensiva sobretot durant els primers vint minuts van condicionar la segona meitat.

Els primers compassos del partit van ser equilibrats. Però de seguida Asurmendi, Cruz i companyia van agafar el domini i no el deixarien pràcticament mai. A més, el seu nivell d'encert, especialment exterior, va ser molt alt. Les urgellenques només frenaven el rival si eren capaces de collar en defensa, capturar rebots i córrer en atac. Però durant massa minuts només Ariadna Pujol ho tenir clar. Quan tot l'equip s'hi va posar una mica més després d'estar amb setze punts de desavantatge (58-42) a manca de set minuts, el Cadí va arribar a posar en problemes l'Araski (64-58). Però no n'hi va haver prou. Tampoc hi havia temps per a remuntades èpiques.