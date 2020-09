El CB Igualada necessita la pròrroga per aconseguir la segona victòria del torneig

El CB Igualada va sumar la segona victòria del grup 4 en derrotar l'Esparreguera, conjunt que ha perdut els dos partits i que ahir va perdre una gran oportunitat. Després d'un duel d'alternatives, els del Baix Nord van aconseguir a l'últim quart un parcial de 4-20 que els va catapultar fins al 63-72, després d'una mitja volta amb tir addicional de Sergi Pino. Però encara faltava temps i els anoiencs, amb un bàsquet de Burgès i set punts seguits de Torres, entre ells un triple i dos tirs lliures, van igualar a 72. Pino va ficar dos tirs lliures a 1.08, però Mateu va tornar a empatar a vuit segons per al final. En l'última jugada, Pino va errar i es va anar a una pròrroga de clar color blau dels locals, en què un parcial de 9-2 ja va ser irremuntable per al conjunt visitant, que queda eliminat. Avui, el Grup Via Artés i el CB Martorell s'enfronten (18 hores) en l'altre duel del grup. Els bagencs tenen un triomf i els martorellencs, cap.