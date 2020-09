El Barça regala gols en l'estrena a la lliga

​El primer test oficial de la temporada va ser favorable al Barça. Malgrat els dubtes creats després del 2 a 8 de la Lliga de Campions, anit, l'equip de Koeman va treure la seva millor versió ofensiva, i va deixar el partit vist per a sentència a la primera part amb un clar 4 a 0 i un protagonista, Ansu Fati. Després de vèncer el Vila-real, el Barça jugarà dijous el segon duel al camp del Celta, abans de rebre, diumenge, el potent Sevilla.



La primera alineació oficial del Barça va ser força previsible, amb acumulació de jugadors ofensius, Messi, Griezmann, Ansu Fati i Coutinho, i dos pivots, De Jong i Busquets. Al darrera, línia de quatre amb Sergi Roberto, Piqué, Lenglet i Jordi Alba; i a la porteria, Neto en trobar-se lesionat l'habitual Ter Stegen.

Precisament, el destacat nombre d'atacants blaugranes va destarotar la defensa groga, que veia a venir una rere l'altre vegada els davanters del Barça. Al minut 14, bon acció d'Ansu Fati per la banda esquerra, va centrar des de la línia de fons cap a Messi, que no va encertar a fer la rematada per molt poc. El ritme de joc blaugrana no era molt alt però això no va ser impediment perquè els de Koeman obrissin el marcador ben aviat. Un jugador amb estrella, Ansu Fati, va superar per primer cop a Asenjo al minut 15. El central Lenglet va fer un desplaçament llarg cap a Jordi Alba; aquest va concedir una passada enrere cap al jove davanter que no va fallar en el seu remat des de l'interior de l'àrea.

Aquesta primera clatellada al Vila-real, va tenir una segona molt aviat, quedant-se els castellonencs estabornits. I de nou, Ansu Fati com a protagonista final en el segon gol del Barça. Al minut 19, l'acció va començar als peus de Neto, va madurar Coutinho al centre del camp i Lenglet va fer una assistència que Ansu Fati va aprofitar per superar per baix Asenjo. El partit estava sent molt fàcil per al Barça, davant una Vila-real que va arribar a la mitja hora de joc sense haver fet cap falta. A més, la pressió alta dels jugadors blaugranes ofegava la sortida de pilota dels groguets.

Primera infracció, penal



I la primera falta del partit del Vila-real va ser penal i, com no , seguint amb el seu festival particular, va ser comés sobre Ansu Fati. Mario Gaspar hi va caure de quatre potes i Messi, encara que Asenjo va encertar la trajectòria de l'argentí, no va aconseguir aturar la pilota (3-0). El porter del Vila-real va ser el protagonista d'una gran aturada al minut 41, enviant a córner un llançament acrobàtic de Coutinho després d'una bona centrada de Sergi Roberto i d'una jugada de tiralínies dels blaugrana. Encara abans del descans, Pau Torres va fer el quart en la seva pròpia porteria. Messi va fer una centrada i el central valencià, en un intent de rebutjar la pilota, la va introduir al fons de la xarxa (4-0).

Amb tot dat i beneit es va iniciar la segona part. Emery, tècnic del Vila-real donar entrada, després del descans, a Iborra i Trigueros en un intent de reforçar el mig del camp. Malgrat l'avantatge en el marcador, el Barça no va deixar de pressionar els seus rivals, mentre al cel ressonaven els focs artificials de les festes de la Mercè.

Al minut 58, el Vila-real va tenir una primera aproximació. Va ser una centrada de d'Estupiñán que Gerard Moreno no va poder rematar perquè Gerard Piqué es va anticipar enviant la pilota a córner. Amb el marcador tant clar, la confrontació va baixar molt d'intensitat, amb un Barça vencedor i un Vila-real frustrat.

Tot i això, gràcies a accions individuals, es va mantenir l'interès. Messi ho va provar de rosca al minut 66 però va topar amb un encertat Asenjo. Tres minuts després, doble canvi de Koeman, donant entrada Dembélé i Pedri per Ansu Fati i Coutinho.

De nou Messi va poder marcar al minut 72 amb un cop de cap que va anar a fora massa creuat. En els darrers minuts, Koeman va donar entrada a Pjanic i Trincao en els llocs de Busquets i Griezmann. La segona part es va anar fonent sense massa història donat, segur, al resultat dels primers 45 minuts de 4 a 0.