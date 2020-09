El CG Puigcerdà comença amb molt bon peu la nova lliga i s'imposa a Jaca

L'equip sènior masculí del Club Gel Puigcerdà va haver de suar de valent per aconseguir la victòria a la sempre difícil pista de Jaca (2-3). Tot i avançar-se en el marcador en el primer període i no anar mai al darrere, els homes de Salva Barnola van patir molt per emportar-se els primers tres punts de la lliga davant d'un rival amb menys ritme i algunes baixes.

El primer període començava amb domini del CG Puigcerdà fruit de diverses expulsions de l'equip local. Després s'invertirien els papers en les superioritats, però cap dels dos equips aconseguia materialitzar-les. Finalment, Oriol Boronat aconseguia un bon gol que avançava els ceretans (min 10). A l'inici del segon període el CH Jaca aconseguia empatar el partit amb un gol per alt d'Adrián Betrán (min 22), després d'una jugada d'insistència del conjunt local. Després de dues expulsions molt seguides, els aragonesos rebien el gol que tornava a posar al Puigcerdà per davant, faltant 6 minuts per acabar la part. Aquest gol en doble superioritat el va anotar Oriol Paul que tornava a l'equip després de la seva absència en el segon partit de la final guanyada a Sant Sebastià.

El tercer parcial començava amb un power play ben executat pels groc i negres, que aconseguien avançar-se 1a 3 en el marcador (min 41). Nacho Granell, superava un bon porter local Barbo. Lluny d'arrugar-se el CH Jaca va anotar després d'un gran slap de Pablo Pantoja en superioritat (min 46). Els locals, malgrat les poquess forces que li quedaven, va tenir algunes ocasions molt clares no va aconseguir transformar-les, destacant les intervencions del porter ceretà Riku Tornqvist.

Amb aquests punts, el CG Puigcerdà lidera la classificació en solitari, ja que l'altre partit de la primera jornada, Majadahonda- Barça, es va ajornar. La propera setmana el CG Puigcerdà es jugarà a casa contra el Majadahonda.