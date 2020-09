Els espectadors no mantenen la distància de seguretat ni dins... ni fora del camp del Gimnàstic

Mentre que a la majoria de camps de futbol de la Catalunya Central els familiars dels jugadors i els aficionats en general poden entrar al recinte (amb declaració de responsabilitat i presa de la temperatura), tant per seguir els entrenaments com els partits, al Gimnàstic Parc, de propietat privada, encara no. Això està creant una certa polèmica i imatges com la que il·lustra aquesta informació, amb un bon nombre de persones darrere d'una paret veient com juguen, sense guardar les distàncies de seguretat.

El president del Gimnàstic de Manresa, Darío Riera, ha comentat que «fa unes setmanes vam provar de deixar entrar i la gent no va respectar els protocols. Per tant, per la seva irresponsabilitat, des de llavors fem els entrenaments i els partits a porta tancada. Jo he de mirar pels jugadors, entrenadors, etc., els he de donar la màxima seguretat. Que ara s'agrupen a la paret exterior?, això ja es fora de les meves instal·lacions i és la seva responsabilitat. Sí que és cert que estem estudiant la possibilitat de deixar entrar un familiar per jugador i entre partit i partit deixar més espai de temps per poder fer la corresponent desinfecció».