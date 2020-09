El CAM i el CAI sumen quinze podis en el campionat català sub-18 i sub-20, a Igualada

Les pistes sintètiques de l'Estadi Atlètic Municipal d'Igualada van rebre dissabte i diumenge els Campionats de Catalunya sub-18 i sub-20 individuals i per relleus amb una nombrosa participació i un gran ambient atlètic, malgrat les mesures de prevenció i restriccions a l'hora d'accedir a les instal·lacions per la covid-19.

L'organització va anar a càrrec, de forma conjunta, del CA Igualada i de la Federació Catalana d'atletisme. Aquesta competició ha arribat després del parèntesi per les obres de remodelació de les pistes i per la pandèmia. El CAI va tenir el suport de Petromiralles, Aigua de Rigat, Jocnet i Servisimó, i dels voluntaris que van fer possible aquesta organització. Entre els participants, àmplies representacions del CA Igualada Petromiralles i de l'Avinent Manresa, entre 67 clubs que es van inscriure d'arreu de la geografia catalana.

Bon paper local



Un total de 8 medalles, dues d'or i sis de bronze, assoliren els atletes del CA Igualada Petromiralles. Quatre medalles per als sub-18 del CAI. Álex González es proclamava campió de Catalunya en javelina, amb un millor llançament de 56,30 m, que és nou rècord dels campionats. Aleix Llorens sumava dues medalles de bronze, en disc, amb 41,25 m, i en pes, amb 13,59 m. El tercer bronze sub-18 anava a càrrec de Laura Giménez, en els 5.000 marxa amb 29' 00'' 59. A més, Carla Elías era setena en salt de perxa, amb 2,65 m, i Josep M. Cuervo era novè en els 3.000 llisos amb 10'20"51.

Quatre medalles sub-20



Pel que fa als atletes de categoria sub-20, el CAI també va aconseguir quatre metalls i una plaça de finalista. Entre les actuacions anoienques, va sobresortir el títol assolit per Eloi Santafé en els 110 tanques amb 14'' 79. Les medalles de bronze foren per a Marta Gar-rido, en javelina, amb 30,50 m, per a Riduan Boulbayem, en els 3.000 llisos, amb 8'58"34, i per a Theo Ruiz, en salt de perxa, amb 4,35 m, la mateix alçada que va aconseguir el segon classificat. Erik Gutiérrez va ser quart en martell, amb un millor intent de 30,71 m. Martona Segura va participar en salt de perxa, amb intents nuls en la prova.

Set podis per a l'Avinent



L'Avinent Manresa va aconseguir un total de set medalles (tres d'or, una d'argent i tres de bronze). Així, títols catalans per al quartet de 4x100 sub-18 format per Biel Díaz, Biel Salas, Jan Díaz i Marc Mendoza, que es van imposar amb uns bons 44" 06, i també per a Bethelhem Manzano en els 1.500 llisos sub-20 amb un bon rush final i amb 4'54"41, i per a Celia Castilla en la final de llargada sub-18 amb 5,14 m.

Subcampionat català per a Núria Torres en triple salt sub-20 amb 9,22 m . Aquesta mateixa atleta va penjar-se el bronze en la final de llargada sub-20 amb 4,47 m. També van aconseguir terceres posicions Biel Díaz (en els 110 tanques sub-18 amb 14'' 81) i Eric Molina (en llargada sub-20 amb 6,30 m).

A aquestes medalles s'hi ha d'afegir la bona actuació de la resta d'atletes que van prendre part en aquest campionat, i que van ajudar a situar l'entitat manresana en la tercera posició en la classificació global de clubs.