Creen un centre d'alt rendiment per a joves pilots a Castellolí

L'empresa organitzadora del campionat del món de motociclisme, Dorna, l'Institut Català de Traumatologia i Medicina de l'Esport (ICATME) i el Circuit Parc Motor de Castellolí s'han unit en una aliança per crear el centre d'alt rendiment Campus Circuit Parc Motor. El projecte serà una escola de pilots joves, i al món n'hi ha d'altres, però en aquest cas la preparació de futurs piltots de màxim nivell ha d'anar acompa-nyada del vessant més humà. És un nou pas en la recuperació de les instal·lacions del circuit anoienc, que en els darrers tres anys ha sortit de l'agonia que patia per presentar-se com un espai per a múltiples possibilitats.

La presentació del Centre d'Alt Rendiment s'ha fet coincidir aquest cap de setmana en què el campionat del món s'ha traslladat a Catalunya, a Montmeló. La voluntat dels responsables del projecte és poder estar operatius a partir de gener o febre del 2021. En aquests moments es treballa sobre un projecte amb diverses implicacions, amb dues potes fonamentals, el circuit anoienc i el centre Campus Motor, que pràcticament és al costat. Es tracta que els pilots puguin fer estades llargues i, a hores d'ara, la part de residència està resolta amb la participació en el projecte de l'Hotel Robert, que complementa l'allotjament amb piscina i pista de pàdel. I la part de formació dels pilots estarà lligada a l'Escola Tècnica de Girona, que comparteix propietat amb l'Acadèmia Igualada, segons ha explicat el gerent del Camus Motor, el capelladí Ton Pons.



Fet diferencial

Pons ha explicat que en la formació del pilot «és molt important la part de pilotatge, però també els conceptes mecànics perquè puguin tenir un millor coneixement de la màquina que porten», i assegura que el fet diferencial respecte d'altres propostes que hi pugui haver és la idea de donar formació als joves. Són nois de 14, 15 o 16 anys, en edat adolescent, que necessiten completar els seus estudis i «rebre formació, que pot ser anglès per poder anar pel món, o telemetria per saber com es posa a punt la moto».

Ton Pons explica amb passió el projecte, perquè creu que, a més a més, encara té un recorregut més ampli i pot créixer. De moment, Dorna Sports ha inclòs el circuit anoienc en el programa Road to Moto GP. Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, s'ha manifestat «orgullós» de donar suport al projecte, i assegura que serà la primera instal·lació al món amb un projecte d'abast tan ampli com aquest en la formació de pilots. Ezpeleta afirma que «ser el millor com a pilot i com a esportista d'elit és un projecte de 360º i no es tracta només de tenir habilitat sobre la moto». Un altre dels puntals del projecte és el traumatòleg Xavier Mir, referent de molts pilots de màxim nivell que han passat per les seves mans. Xavier Bartolí, president del Circuit Parc Motor, destaca el valor de la participació de Dorna i Icatme en el projecte. «És una gran oportunitat per a l'Anoia per ser un referent en la formació de joves pilots».

Els pilots que participin en els programes d'aquesta escola tindran a la seva disposició un circuit de 4.140 m, 14.000 m2 de pàdoc, un espai que ja utilitzen diverses marques de cotxes, pneumàtics, motos i altres materials relacionats amb el món del motor. I al costat hi ha 15.000 m2 de bosc, i zones de dirt track o flat track.